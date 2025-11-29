SUCCESSOS
Detingut un conductor d’autocar per pegar-ne a un altre a Lleida
La víctima va perdre tres peces dentals i va rebre quatre punts de sutura al llavi. El suposat agressor, imputat per lesions
Els Mossos d’Esquadra van detenir un home com a presumpte autor d’una agressió a un company de feina en una empresa d’autocars de Ponent. La víctima va perdre tres peces dentals i va rebre quatre punts de sutura per un tall al llavi. Els Mossos van imputar a l’arrestat un delicte de lesions i van remetre les diligències al jutjat que hi havia de guàrdia, per la qual cosa el cas encara es troba en fase d’instrucció.
La víctima ha explicat a aquest diari com va tenir lloc l’agressió, que es va produir el 4 d’agost. “L’endemà de tornar d’un viatge, vaig anar a l’autocar perquè m’havia deixat unes ulleres. Me les vaig trobar trencades i vaig anar a demanar explicacions. Un dels companys, sense motiu aparent, em va clavar un cop de puny”. Al lloc va acudir una patrulla, que va detenir el suposat agressor. Per la seua part, la víctima va ser atesa a l’hospital Arnau de Vilanova, on li van suturar amb quatre punts el tall a llavi inferior. A més va perdre tres dents i se li van moure dos empastaments. “Encara tinc seqüeles i em suposarà una despesa de més de 8.000 euros en el tractament ortodòntic, a més del perjudici estètic. Ara em poso mascareta quan treballo”.
El Codi Penal preveu penes d’entre tres i sis anys de presó per a aquests supòsits, ja que es considera una lesió que causa la pèrdua o deformitat d’un membre no principal.