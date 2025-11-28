PIRAGÜISME
Polèmica al piragüisme de Lleida: el Kayak Mitjana denuncia que dos de les seues sòcies van ser vetades al centre Saúl Craviotto i acusa el Sícoris
Aquest club i la Catalana responen que ni està federat ni sufraga despeses
La utilització de les instal·lacions del Centre de Piragüisme Saúl Craviotto de Lleida ha provocat un nou conflicte entre els clubs usuaris. El president del Club Kayak Mitjana, Joaquín Martínez Cuéllar, va denunciar ahir a aquest diari que dos sòcies de l’entitat no van poder accedir a la instal·lació dimecres passat perquè els ho van impedir membres del Sícoris Club. “Com que són el club de piragüisme majoritari de la ciutat, una cosa que ningú no els discuteix, es creuen els amos de la instal·lació i això és un equipament municipal, que és una cosa que no volen assimilar.” El centre de piragüisme Saúl Craviotto, inaugurat el 2013, compta actualment amb uns 250 palistes i en comparteixen les instal·lacions els clubs Sícoris, Nàutic Lleida, Kayak Mitjana, Elite Kayak i la Federació Catalana.
Segons Martínez Cuéllar, “hi ha un mal ambient que ve de lluny” i va assenyalar que “esperem el nou conveni de la Paeria perquè l’anterior ja va caducar i estem d’acord en una taxa” com afirma que li va dir el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez. “Hi ha una clàusula que diu que és una instal·lació per a competició i per a lleure. No pot ser només per a campions”. Martínez va anar més lluny i va assegurar que va parlar amb Mossos i li van aconsellar denunciar per coaccions. “I que si no ens deixen entrar també podem trucar al 112 i que s’aixequi acta. Això és el que els diré als meus piragüistes.”
El delegat de la secció de piragüisme del Sícoris Club, Josep Miralles, va respondre a les acusacions de Cuéllar indicant que “el Kayak Mitjana no està donat d’alta a la Federació Catalana i, segons el conveni actual, no pot fer ús de la instal·lació. A més, tampoc no compleix a l’hora de compartir les despeses de manteniment”.
Per la seua part, Germán Jiménez, el president de la Federació Catalana, l’única amb seu a Lleida, es va mostrar contundent i va rebatre les acusacions de Martínez Cuéllar. “Jo hi era quan aquestes persones volien accedir i com que no les coneixien els van preguntar qui eren. Això se sol fer perquè vam tenir experiència de gent que va entrar a robar”, va dir Jiménez, que va recordar que per poder fer ús de la instal·lació el conveni especifica que “han de ser entitats del municipi que estiguin donades d’alta a la federació”. “El Kayak Mitjana no va poder federar-se perquè no té entrenador de nivell 1, que és un dels requisits que s’exigeix. Tot i així, ha estat fent activitat a la instal·lació i ocupant un espai cinc vegades més gran del que li correspon pel nombre de palistes que té. Tampoc no s’estan fent càrrec de les despeses de manteniment, sobretot de neteja, que assumim entre el Sícoris, el Nàutic Lleida i la mateixa federació”, va rematar el dirigent federatiu. Jiménez va explicar de manera gràfica la situació. “És com si quatre companys de pis han de compartir despeses i el que no ho compleix es queixa que li tallen l’aigua calenta. El mateix passa amb un altre club, l’Elite Kayak, i també continua accedint-hi”.
El regidor Jackson Quiñónez va recordar que Lleida “és l’únic municipi de Catalunya on les entitats esportives registrades poden fer un ús gratis dels equipaments, però al Kayak Mitjana li vam dir que almenys es federessin perquè amb això tenen una assegurança que els cobreix qualsevol dany. No volen federar-se i quan vaig comentar allò de la taxa tampoc la volen pagar”. Quiñónez va advocar “perquè hi hagi una bona harmonia entre els clubs i estem intercedint-hi, però hi continua havent dificultats”.