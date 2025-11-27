ADMINISTRACIÓ
Els polítics més ben pagats de Lleida
Un informe revela que la Diputació és la institució lleidatana que més bé paga i que Fèlix Larrosa és el cinquè alcalde que més cobra de Catalunya
La Diputació és la institució local de Lleida que millor paga als seus càrrecs electes i almenys cinc cobren més que l’alcalde de Lleida. Així ho recull l’últim informe de retribucions de càrrecs electes de les comunitats autònomes publicat pel ministeri per a la Transformació Digital i la Funció Pública, en el qual figura que els salaris dels diputats provincials lleidatans el 2024 anaven des dels 14.000 euros anuals per als quals no tenen dedicació; entre 34.124,30 i 58.788,52 per als qui tenen dedicació parcial; i de 45.599 fins als 84.129,78 euros per als qui la tenen exclusiva, entre els quals hi ha els que tenen responsabilitats de govern.
El salari més elevat correspondria, en principi, al president, Joan Talarn, tanmateix, al web del ministeri figura que percep 19.200 euros i que no té dedicació. Tanmateix, al web de la Diputació figura que el seu salari el 2023 era de 82.081.76 euros, per la qual cosa tot apunta que la seua retribució actual seran els 84.129,78 euros que figuren al document del ministeri.
A més de Talarn, els 4 vicepresidents guanyen més que l’alcalde de Lleida, concretament, 78.387,74 euros anuals davant dels 76.417 que guanya Fèlix Larrosa, segons les dades del ministeri. Una quantitat que situa el de Lleida com el cinquè alcalde més ben pagat de Catalunya, només darrere del de Barcelona (104.000 €), l’Hospitalet (81.901,61 €), Sant Cugat del Vallès (81.483,64 €) i Cornellà (78.157,38 euros). Cal recordar que pel que fa als sou dels alcaldes hi ha fixat un límit en funció del número d'habitants del municipi on governen.
D’altra banda, els tinents d’alcalde de Lleida perceben 63.444,9 euros a l’any. Després de Larrosa, els alcaldes lleidatans que més guanyen són la de Tàrrega (58.074,72 €); Guissona (54.097,25 €); El Pont de Suert (51.651,49 €); Bellpuig (51.413,12 €); Balaguer (49.500,08 €); Naut Aran (47.855,5 €); Solsona (46.588,92 €) i Rosselló (46.464,04 euros).
Salaris dels alcaldes de la província de Lleida:
Municipios — Provincia de Lleida (Cataluña)
|Municipio
|Provincia
|Comunidad
|Dedicación
|Importe (€)
|Abella de la Conca
|Lleida
|Cataluña
|Parcial
|4.958,32
|Àger
|Lleida
|Cataluña
|Parcial
|15.772,80
|Agramunt
|Lleida
|Cataluña
|Exclusiva
|43.376,20
|Aitona
|Lleida
|Cataluña
|Sin dedicación
|3.930,00
|Alamús, Els
|Lleida
|Cataluña
|Parcial
|34.860,19
|Alàs I Cerc
|Lleida
|Cataluña
|Sin dedicación
|0,00
|Albagés, L'
|Lleida
|Cataluña
|Parcial
|9.996,00
|Albatàrrec
|Lleida
|Cataluña
|Exclusiva
|42.090,86