Aquest nom d'origen basc que val tant per nen com per nena triomfa a Lleida
Amb 19 nens amb aquest nom el 2024, ha entrat al top 10 de la província per primera vegada
El nom d'origen basc Aran s'ha consolidat com una de les opcions preferides pels pares lleidatans durant l'any 2024, aconseguint posicionar-se per primera vegada al Top 10 de la província de Lleida, segons les darreres dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest nom unisex, vàlid tant per a nens com per a nenes, ha registrat un total de 19 inscripcions a la província lleidatana durant l'any passat.
Tot i que Aran ha entrat al rànquing en l'apartat masculí, la seva característica principal és precisament la versatilitat per ser utilitzat en ambdós gèneres, fet que podria explicar l'augment de la seva popularitat en els darrers anys. Aquesta tendència cap a noms sense distinció de gènere s'ha anat consolidant a Catalunya i, particularment, a les comarques de Lleida durant el 2024, reflectint un canvi en les preferències de les famílies a l'hora d'escollir nom pels seus fills.
Origen i significat del nom Aran
A Catalunya, el nom té una especial ressonància per la seva coincidència amb la comarca aranesa, fet que podria haver contribuït a la seva popularitat a les comarques lleidatanes. Tot i això, l'origen d'aquest nom és incert, encara que està fortament associat amb Euskal Herria (País Basc). En euskera, "aran" significa "vall", un terme que connecta directament amb la natura i el paisatge muntanyós del nord peninsular. També s'ha suggerit una possible connexió amb noms d'arrel hebrea, on podria interpretar-se com "alegria" o "llum", tot i que la seva vinculació basca és la més reconeguda.
Es tracta d'un nom relativament modern que ha guanyat popularitat durant les darreres dècades, especialment a regions de parla basca i territoris influenciats per la cultura euskera. Entre els noms derivats o associats trobem Arana, Arantza o Arantzazu, que també tenen arrels basques i estan relacionats amb elements de la natura o toponímics.
L'entrada d'Aran al Top 10 de Lleida durant el 2024 confirma la tendència creixent cap als noms curts, sonors i amb significat vinculat a la natura, característiques que semblen guanyar terreny en les preferències de les noves generacions de pares i mares.