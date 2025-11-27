Un poble de Lleida es queda sense botiga i un altre pot reobrir la seua
L’ajuntament d'Aspa desmantella i guarda les pantalles per a la compra online
Aspa fa mesos que no compta amb la seua única botiga d’ultramarins, ja que la persona que la gestionava, també encarregada del bar, ha considerat que no hi havia prou volum de negoci. El tancament també ha comportat que hagi quedat fora, temporalment, de la iniciativa Al poble hi ha de tot per a la venda de productes online que es va posar en marxa la primavera d’enguany (vegeu el desglossament). Segons l’alcalde, Fermí Masot, les pantalles situades al comerç i a l’ajuntament, respectivament, estan desconnectades i a disposició de l’Associació de Micropobles de Catalunya.
El primer edil va fer una crida a persones interessades a instal·lar-se al poble, viure-hi i facilitar la reobertura de la botiga, ja que aquest és un dels objectius de l’ajuntament. També espera reobrir el comerç virtual. L’únic establiment comercial del poble fa que està tancat més de mig any. Mentrestant, està garantida la venda diària de pa al bar, previ encàrrec un dia abans a la Cooperativa d’Artesa de Lleida, segons va explicar Masot.
Per la seua part, l’agrobotiga d’Alfés va reobrir fa mesos vinculada a la cooperativa d’oli. Segons l’alcaldessa, Dèlia Almenara, també al capdavant de la gestió d’aquest establiment, va tornar a estar activa a finals de l’any passat després d’assumir-la la cooperativa. Al principi, servia oli i pa, però progressivament se’ls ha anat ampliant el ventall de productes a la venda, “tots de proximitat”, en especial de la comarca, va explicar Almenara. També tenen en marxa un sistema de venda online.
En aquests moments, la cooperativa d’Alfés està estudiant la possibilitat d’integrar-se a una iniciativa de la Federació de Cooperatives de Catalunya per primar la venda de producte propi online. No obstant, també s’està plantejant la possibilitat d’integrar-se dins del Consorci del Segrià Sud, format per una dotzena de municipis de la comarca, i també la iniciativa Al poble hi ha de tot que agrupa, actualment, vuit pobles.
Després del tancament el març del 2024, tant la cooperativa com l’ajuntament d’Alfés van intentar buscar famílies o particulars interessats a reobrir l’agrobotiga, ja que la població es va quedar sense un lloc on adquirir aliments bàsics. Finalment ho va assumir la cooperativa.
D’aquesta manera, s’arribaria als dotze pobles i a un públic més extens en què la botiga seria el centre d’atenció. Alcanó, Almatret, Aspa, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torrebesses, Torre-serona i Torres de Segre integren l’organisme a l’espera de nous membres. Al consorci s’inclouen els pobles on fa la venda online.
Bon balanç de la iniciativa ‘Al poble hi ha de tot’ en vuit mesos
La plataforma de comerç online entre micropobles del Segrià, creada en el marc del projecte Al poble hi ha de tot, ja supera els 300 productes de proximitat en venda. Té el suport de la Diputació i del ministeri per a la Transició Ecològica, que subvencionen els més de 300.000 euros que ha costat posar-la en marxa. Segons els seus responsables, s’acaba d’incorporar Avantva Coop, un obrador compartit amb un projecte impulsat per dones que treballa productes de cosmètica naturals, amb el qual s’ofereix una gamma d’articles més enllà de l’alimentació. D’altra banda, s’està treballant en la integració del projecte dins del Consorci del Segrià Sud per ampliar l’abast de l’experiència.