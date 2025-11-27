MUNICIPIS
El regidor dimitit de Mollerussa va ser acomiadat com a professor
El ple municipal va acceptar ahir la renúncia del fins ara portaveu de Junts, Raül Aguilar. La seua dimissió es formalitza després que deixés la militància del partit
El ple de Mollerussa va acceptar ahir la dimissió de Raül Aguilar, fins aleshores regidor d’Educació, segon tinent d’alcalde i portaveu del grup de Junts. Aguilar exercia només com a regidor després del seu acomiadament durant la primavera passada com a professor del col·legi La Salle, on era mestre de religió. L’acomiadament va ser motivat per raons “econòmiques i organitzatives”, segons va explicar. Després de presentar la seua renúncia dissabte passat al matí al consistori, Aguilar també va fer efectiva la baixa com a militant de Junts.
La renúncia es va formalitzar en un ple de caràcter extraordinari en el qual Aguilar no va ser present i en el qual la portaveu provisional de Junts, Romy Balagué, va llegir una carta del regidor dimitit. Hi explica que la seua renúncia és fruit d’una “profunda reflexió personal”, agraeix la confiança dels veïns que li van donar suport a les urnes, demana perdó a la ciutadania “per no haver-ho fet millor” i admet el desgast personal i familiar que li ha suposat el càrrec des de l’any 2023.
Balagué va destacar els anys d’implicació d’Aguilar i va remarcar que darrere d’un regidor “hi ha una persona i una família” que de vegades pateixen en silenci. En representació del govern municipal, l’alcalde, Marc Solsona, va agrair el treball d’Aguilar i va admetre que la dimissió arriba després d’un període intens i complex al consistori. També li va desitjar “encert i tranquil·litat en la seua nova etapa personal i professional”.
Aguilar va encapçalar la candidatura de Junts en les eleccions municipals del 2023 a Mollerussa, amb les quals va obtenir quatre regidors i es va situar com a segona força al consistori. D’acord amb la llista electoral, la vacant que deixa el regidor dimitit haurà de ser ocupada per la següent candidata de Junts, Ester Gasol, una vegada la Junta Electoral formalitzi el relleu i es convoqui el ple en el qual prendrà possessió de l’acta.
Nou pas per aprovar el crèdit de dos millores al desembre
� El ple va aprovar una modificació del pla d’endeutament que permeti tancar l’exercici 2025 i així poder sol·licitar al desembre l’operació de crèdit de 2 milions d’euros vinculada a obres de reforma de carrers. El regidor del PP, Joan Simeon, va avançar el vot favorable del seu grup, va agrair el treball tècnic portat a terme per desbloquejar l’operació i va demanar que es detalli quines actuacions concretes s’executaran. Des de la CUP, els regidors Castell Cots i Pol Chumillas també van anunciar el seu suport, però van advertir que l’operació arriba tard. La portaveu d’ERC, Letícia Carné, va anunciar l’abstenció, reconeixent la necessitat de les inversions però criticant la tramitació “a contrarellotge”. També van votar-hi a favor Mollerussa Primer, Junts i PSC.