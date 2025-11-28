Veïns de Ciutat Jardí denuncien inacció de la Paeria de Lleida davant de guals que no paguen la taxa
Calculen que aproximadament uns 200 encara estan sense declarar al barri
Veïns del barri de Ciutat Jardí de Lleida han denunciat que la Paeria encara no ha pres cap mesura perquè els guals que estan sense declarar al barri, aproximadament uns 200, paguin la taxa municipal. Una situació que “no és nova, afecta tota la ciutat” i que ja van denunciar l’abril passat. Llavors, el consistori va informar que havia iniciat una inspecció general de guals per saber-ne el número exacte, quins no estan registrats i, si fos el cas, sancionar- los.
Tanmateix, els veïns denuncien que “de moment no s’ha fet cap actuació i no és ètic ni responsable que el consistori, d’una banda, mini la ciutat de zones regulades d’aparcament, i d’una altra miri cap a l’altre costat davant les reiterades infraccions tributàries de bastants veïns”. Van afegir que, mentre el consistori deixa d’ingressar importants ingressos per no revisar quins guals estan declarats i quins no, “incrementen altres impostos que compleixen les seues obligacions tributàries municipals”.
Val a recordar que des del 2012 és obligatori tenir registrats els guals. “Només amb els no declarats a Ciutat Jardí es recaptarien 30.000 euros”, van assegurar els veïns que van denunciar aquesta situació.