Produir un quilo de raïm per a cava costa de 0,45 a 0,50 €

El cost de produir un quilo de raïm per fer cava és d’entre 0,45 i 0,50 euros, segons l’estudi d’aquest any presentat ahir per la conselleria d’Acció Climàtica. El conseller, David Mascort, ho ha fet públic durant la Taula del Cava celebrada a Vilafranca del Penedès amb tots els agents sectorials. L’import del cost es manté estable respecte a la verema de l’any passat, si bé el departament ha incorporat canvis a l’hora de calcular-lo, ja que ha ampliat la mostra d’explotacions agrícoles fins a arribar a les 80 i ha tingut en compte per primera vegada la mà d’obra familiar, una petició que reivindicava al sector. El cost estimat de producció de cada quilo ha previst un increment del rendiment per hectàrea de prop del 25%.

Ha encarregat l’estudi l’Incavi al Centre de Recerca a Economia i Desenvolupament Agroalimentari (Creda) i està avalat per la Federació de Cooperatives Agràries i la patronal Aecava.L’anàlisi quantifica les despeses de conrear un quilo de raïm de xarel·lo, parellada i macabeu, que són les varietats més utilitzades per elaborar el vi base cava. Valorant els costos de producció generals, sumats als específics i a la mà d’obra familiar, el resultat és que produir un quilo de macabeu costa 0,455 euros, mentre que el de xarel·lo arriba als 0,462 i el de parellada se situa en 0,498.La xifra és similar a la que es va presentar a les portes de la verema del 2023, però aquesta és la primera vegada que el departament d’Acció Climàtica té en compte els costos de la mà d’obra familiar, fet que sempre demanava el sector. Segons detalla el Govern, aquestes despeses representen entre 0,10 i 0,13 euros.Una altra novetat d’aquest any és l’ampliació de la mostra d’estudi, que es basa en la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC). La mostra ha arribat al límit que es va plantejar quan es va sol·licitar fer l’estudi a través de la XCAC, amb una vuitantena d’explotacions vitícoles que proporcionen dades anualment.