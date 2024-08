Bona campanya d'ametlla només a les zones de regadiu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida tornarà a tenir dos collites d’ametlla molt diferenciades: bona a les finques amb regadiu, mentre que als secans tornarà a qualificar-se com a desastrosa, amb l’única excepció dels més frescos. Així ho va explicar ahir el responsable de fruita seca de JARC, Xavier Cullerés, qui va destacar que les explotacions amb reg no han tingut limitacions d’aigua ni problemes amb les gelades. A més, la floració i l’arrelat han estat òptims, tret de la varietat vairo, “potenciada per l’IRTA i no sabem per què hi ha anys en els quals pràcticament no dona producció i aquest n’és un”.

Tanmateix, a les finques de secà tant de Lleida com de Tarragona, la campanya tornarà a ser “desastrosa per la falta de precipitacions que han passat factura als arbres. Només se’n deslliuren els secans més frescos, com poden ser els d’Isona i Conca Dellà o Tremp”.

Cullerés va qualificar d’esperançador l’inici de la campanya de comercialització, perquè els preus es troben entre un euro i 1,10 per sobre de l’any passat. Si en l’anterior campanya es pagava a entre 2,80 i 2,90 el quilo en gra, ara s’estimen operacions a 4 euros, amb perspectives de fins i tot 4,10 i 4,20. L’explicació arriba marcada des de Califòrnia, líder mundial en producció. L’any passat, amb grans estocs, va forçar preus a la baixa. Ara, tanmateix, és tot el contrari.