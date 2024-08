Els productors de pera de Lleida perdran uns 74 milions d'euros

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els productors de fruita de Lleida perdran aquesta campanya de l’ordre de 74 milions d’euros a causa de la caiguda de la collita, mentre els costos continuen disparats. Així ho va explicar ahir el responsable del sector fructícola d’Unió de Pagesos, Jaume Gardeñes, quan la campanya de recollida de la pera està arribant a la seua fi i s’està comprovant que la minva de quilos per hectàrea és molt superior a l’estimada inicialment per la patronal del sector, Afrucat, i la conselleria d’Agricultura. En concret, estima un enfonsament de collita del voltant del 60% per efecte de la sequera i els cops de calor, davant el 36% previst per les estadístiques oficials per a Catalunya. El sindicat agrari xifra les pèrdues per hectàrea en una mitjana de 8.255 euros per a un sector que a les comarques de Lleida conrea un total de 8.919 hectàrees. La caiguda de la producció, va explicar Gardeñes, és generalitzada i apunta que hi ha finques de conference, la varietat més estesa a la província, en les quals l’ensorrament de producció és d’un 70 i fins i tot d’un 80%. A abate fetel el situa al voltant del 60% i a williams en un 50%. Tot això situa les pèrdues mitjanes del sector en un 60% de quilos, d’acord amb el mostreig fet per l’organització agrària.

Pel que fa als costos, va afirmar que és cert que s’ha reduït la contractació de temporers, perquè a menys quilos, menys necessitat de mà d’obra. Però altres despeses “són idèntiques tinguis 6.000 o 7.000 quilos de fruita per hectàrea o abastis uns rendiments de 12.000 o 15.000. Així, el cost per quilo es dispara”. Es referia així a tota mena de costos, des dels de fertilitzants a les assegurances agràries. Va afirmar que tot apunta que els preus de la pera seran aquest any superiors, “però ni encara que no ens la paguessin a un euro el quilo seria insuficient, i cal recordar que la mitjana dels últims cinc anys ronda entre els 50 i 60 cèntims d’euro”.El sindicat reclama una ajuda per a l’agricultor professional per la superfície de pera declarada en la Declaració Agrària Única (DUN) 2024 i que permeti compensar les pèrdues econòmiques patides per l’efecte dels danys climàtics del 2023 sobre la collita 2024 i que ha provocat la falta de formació de flors en les pereres. Recorda que aquest mal no és assegurable i que, per tant, serà necessari un informe oficial que reculli els danys soferts, tant per adequar la fiscalitat a la pèrdua d’ingressos com per articular vies d’ajuda al sector.