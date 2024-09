La Fira, una oportunitat per millorar l'activitat comercial de les empreses

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Expositors van fer ahir balanç dels quatre dies que ha durat la Fira de Sant Miquel. En general, es van mostrar satisfets per l’alta afluència de públic així com pels contactes comercials aconseguits, que en alguns casos van comportar pressupostos i preacords.

Per la seua part, visitants del sector agrari van posar de relleu l’àmplia oferta de productes i tecnologies que ocupaven els estands, mentre que el públic general va valorar positivament les activitats paral·leles com tallers, actuacions musicals, degustacions de productes locals o estands informatius sobre instal·lació de plaques solars per a ús domèstic, entre d’altres. Montse Corbella, d’Auto-mecànic Corbella, va explicar que “per a nosaltres és important estar sempre cada any aquí, ja que ens reafirmem com a marca i podem donar un tracte molt més proper que si ens contacten per telèfon o correu electrònic”. Un altre cas és el de Miquel Muniesa, de l’empresa de promoció comercial Euroreclams, que va assegurar que, “per a una empresa petita com la meua, l’exposició i les oportunitats de negoci que genera un espai com aquest són or”.Quant al públic, Alberto Clusa, d’Osca, explica que “a la meua dona i a mi ens agrada venir cada any a fer un volt i, si es dona el cas, aprofitem per comprar pèl·let”. “He estat fent una ullada a alguns dels cotxes que hi ha exposats a la zona exterior, la veritat que resulta temptador i el tracte que et donen és també molt bo”, va afegir.

«Cal estar atent al mercat» «No m’esperava tanta visualització»