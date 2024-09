Illa ofereix invertir en regadius i els pagesos, contra les retallades de l'aigua

La 70 edició de la Fira de Sant Miquel de Lleida, la 39 edició del Saló Eurofruit i el Congrés BIT van tancar ahir les portes amb un increment de visitants superior al 10%, amb la satisfacció dels expositors, que van aconseguir un bon nivell de negocis, i amb la mirada posada en la pròxima edició, que podria celebrar-se en un nou pavelló firal.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre ahir, en la clausura de la 70a edició de la Fira de Sant Miquel de Lleida i el 39 Saló Eurofruit, a fer les inversions necessàries per al sector agrari i per a un regadiu molt més eficient. Unes declaracions que coincideixen que els regants preparen recursos contra la retallada de la dotació d’aigua en els seus sistemes de regadiu que proposa la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) de cara al nou Pla Hidrològic de l’Ebre (2028-2033), avançat ahir per SEGRE. El president va reafirmar la seua voluntat d’impulsar polítiques mediambientals que siguin “compatibles” amb el treball i producció del sector primari. “Ha de ser compatible la protecció del medi ambient amb l’agricultura i l’agroindústria.” Va insistir en el compromís del Govern de “treballar molt directament per influir a Europa juntament amb el govern d’Espanya”. “És necessari que el sector agrari sigui present en les decisions europees i tenir un màxim nivell d’influència”, va manifestar.

Per la seua part, el president de la comunitat de regants del Canal de Pinyana, Ramon Piqué, va assegurar que “alternativa tan sols n’hi ha una i és fer un recurs a la retallada de l’aigua, que en el cas de Pinyana es contempla un 19%”, va dir. “La retallada serà comuna a tots els sistemes de regadiu i no sabem si la CHE mantindrà aquests percentatges, per la qual cosa hem de recórrer sí o sí.” En la mateixa línia es va manifestar el president de la comunitat de regants del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, que va apuntar que malgrat ser un regadiu “eficient” també “tindrem retallada i presentarem al·legacions perquè no ens poden rebaixar més aigua”. “Volem l’aigua que necessitem i creiem que arribarem a una entesa”, va dir. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar que Lleida és clau per a Catalunya, per tradició, iniciativa i ambició del sector agroalimentari. Va apuntar que el sector agrari suposa el 19% del PIB de l’economia catalana i que al seu torn “és un sector que ajuda a equilibrar Catalunya per la importància estratègica del sector”.

Premis a la innovació tecnològica i al llibre agrari

La clausura del certamen va acollir ahir l’entrega de la 28 edició del premi a la Innovació Tecnològica i Seguretat en el disseny de les màquines agrícoles, que va recaure en l’empresa Moreno Intec del Pla del Poal, per una recol·lectora de fruita automotriu, el segon premi a la firma Green Sort per un equip de classificació òptica de la fruita i el tercer va ser per a Tallers Galiano d’Alcoletge per una solució tecnològica per als cultius especials, gestionada amb intel·ligència artificial. Així mateix, també es va entregar el premi del Llibre Agrari, que va ser per als agrònoms Joan Tous i Josep Franquet amb El algarrobo i també es va entregar una menció especial. D’altra banda, es va entregar el premi de la novena edició de l’article tècnic agrari i una altra menció.

“Necessitem més inversió, infraestructures i més innovació”

“La fira està sent un referent en el sector agroalimentari al sud d’Europa, però necessitem més inversió, reindustrialitzar Lleida, el polígon de Torreblanca, l’estació intermodal, i potenciar més la investigació i innovació.” Aquestes van ser algunes de les peticions del president de la Cambra de Comerç de Lleida, Jaume Saltó, en els actes de clausura del certamen. Va demanar al president de la Generalitat, Salvador Illa, facilitar la creació de riquesa i donar més impuls a un certamen referent en el sector com la Fira de Sant Miquel, que aquest any ha crescut un 10% en visitants, arribant als 110.000. Va apuntar que ja es treballa per a la pròxima edició del certamen, “molt més professional”, i en un “nou pavelló”.