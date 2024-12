Agricultors i ramaders surten al carrer a Lleida en contra de l'acord UE-Mercosur

Publicat per Tània Contreras Redactora SEGRE Verificat per Creat: Actualitzat:

Mig centenar d’agricultors i ramaders arribats juntament amb mitja dotzena de tractors de diferents punts de Catalunya es van concentrar ahir davant la subdelegació del Govern central a Lleida per mostrar el rebuig a l’acord de lliure comerç assolit entre la Unió Europea i Mercosur –l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai i el Paraguai–, denunciant que posa en perill la viabilitat dels productors catalans. Convocats pel Gremi de la pagesia catalana, els concentrats van reclamar al Govern espanyol que voti en contra de la ratificació de l’acord i van amenaçar de tornar a treure els tractors a les carreteres si l’acord acaba tirant endavant.

Davant les tanques que acordonaven l’edifici de la subdelegació, els participants van llegir un manifest en el qual expressaven el seu rebuig del tractat i demanaven protegir l’agricultura i la ramaderia locals. El text, que ha estat secundat per altres organitzacions com Asaja, Udac, País Rural, Bovicat i Afrucat es va registrar a la subdelegació per representants del Gremi, que van criticar que el subdelegat, José Crespín, no hi fos present per reunir-s’hi.

El document denuncia, entre altres coses, que el pacte amb Mercosur atempta directament contra la salut alimentària dels consumidors, ja que permetrà l’entrada massiva de productes procedents de països amb normatives més laxes en matèria laboral, ambiental i de seguretat alimentària. Aquesta situació comportarà competència deslleial, que afirmen que serà devastadora per als pagesos catalans, ja que obre la porta a l’arribada massiva de carn de boví, porc, pollastre, cereals, fruita i fruita seca entre altres, creant una competència desproporcionada, ja que es vendran a preus més baixos.

“Demanem que si ha d’entrar un producte de fora tingui les mateixes garanties i la mateixa traçabilitat, tant en fitosanitaris com en burocràcia, que afrontem nosaltres, ja que tenim un nivell d’exigència molt elevat”, va criticar el portaveu del Gremi de la pagesia catalana, Eduard Escolà.

L’organització situa el boví com un dels productes que es poden veure més afectats per aquest tractat, seguit dels cereals i la fruita. Tanmateix, “a llarg termini” afirmen que el pacte afectarà qualsevol aliment, com per exemple l’oliva, ja que els països de Mercosur tenen “molt terreny per poder conrear”.

El Govern central, tanmateix, defensa que l’acord de lliure comerç serà “una oportunitat”. De fet, el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, va afirmar que l’acord protegeix els ramaders, ja que limita la importació de carn a “un filet per persona i any”. Per la seua part, ERC ha demanat explicacions a l’Executiu central sobre les seues conseqüències.

Noves protestes, avui a Barcelona i dilluns a Madrid

El Gremi de la pagesia es concentrarà avui davant del Parlament coincidint amb la votació de la proposició de llei per a la creació d’un fons agrari i ramader. L’organització aprofitarà l’ocasió per mostrar una vegada més el seu rebuig de l’acord amb els països del Mercosur. Agricultors i ramaders tornaran a manifestar-se davant del ministeri d’Agricultura dilluns, convocats per Asaja i COAG (de la qual forma part JARC), per expressar el seu malestar per la “falta de respostes eficaces als molts problemes” que acumula el sector.