El sector prova de salvar les primes a la cogeneració amb purins al Congrés

La pròrroga de les primes per a les factories de cogeneració elèctrica que també dessequen i/o composten purins mentre es reconverteixen en plantes de biogàs ha entrat en via de solució després de la incorporació d'una esmena a la llei que regula els drets d'emissions de CO2, malgrat que aquesta iniciativa corre risc de ser neutralitzada d'aquí a uns dies.

La gestió de 100.000 tones de purins de les granges de porcs d’Alcarràs a partir de l’1 de gener es manté en l’aire com a conseqüència d’un embolic legal que, de retruc, posa en la mateixa situació per a d’aquí a dotze mesos la de 110.000 tones a Miralcamp.

El Govern central va decidir fa ja temps limitar a 25 anys el període durant el qual les plantes de cogeneració podien percebre primes per millorar la rendibilitat, i aquell termini es compleix el proper 31 de desembre per a Desimpacte de Purins, la factoria de la multinacional portuguesa CapWatt que gestiona a Alcarràs 100.000 tones anuals de purins, i un any després per a la de Valoracions Agropecuàries a Miralcamp, que en processa 110.000 més.

El final dels ajuts públics suposa que l’activitat de cogeneració, la calor de la qual s’utilitza per assecar les dejeccions, passaria a ser deficitària. En el primer cas, el tancament de les plantes deixa sense destinació els purins de les granges de 85 famílies, que s’exposen a suportar sobrecostos conjunts de fins a mig milió d’euros (cinc per tona) en el transport fins a un nou pou.

El problema ha entrat en via de solució gràcies a una esmena que planteja prorrogar dos anys les primes a les plantes que passaran a produir biogàs i que va ser introduïda en el text de la llei sobre el Règim de Comerç dels Drets d’Emissió de Gasos amb Efecte d’Hivernacle per Junts, que en té preparada una altra per posar demà a la de Prevenció de les Pèrdues i el Desaprofitament Alimentari, tant una com l’altra en fase de ponència.

La primera va tirar endavant amb el suport d’ERC, PNB i PP i l’única oposició de PSOE i Sumar, la qual cosa, tret de sorpreses, en garanteix la ratificació tant a la comissió com al ple. Tanmateix, ahir saltaven les alarmes al conèixer-se que el Govern central maniobra per suspendre la Comissió de Transició Ecològica prevista per demà dijous, una cosa que, si passés, impediria la pròrroga al no poder ser aprovada la llei en l’últim ple de l’any, el del dia 19. De fet, els partits de la coalició governamental van intentar suspendre la ponència dimarts després de debatre’s l’esmena, tot i que van perdre la votació que va forçar sobre això l’oposició.

“La pròrroga els donaria dos anys de viabilitat per passar a biogàs i permetria gestionar els purins durant aquell temps”, va assenyalar Isidre Gavín, diputat lleidatà de Junts.

Diverses desenes de ramaders es van manifestar ahir a les instal·lacions de Desimpacte de Purins a Alcarràs per reclamar la pròrroga. “La demanem per poder tirar endavant les nostres explotacions”, va dir Jordi Siscart, responsable del sector porcí de JARC. “Necessitem aquesta pròrroga per a les plantes que es volen reconvertir”, va anotar Jordi Jové, d’Unió de Pagesos.

El Govern autoritza 22.815 plaques a les Garrigues

El departament de Territori de la Generalitat ha desencallat en tot just una setmana dos parcs d’energia fotovoltaica que sumen 22.815 plaques solars a les Garrigues. D’una banda, la conselleria ha emès l’autorització administrativa prèvia i de construcció per a la planta denominada Mas Roig 2, en la qual es preveu la instal·lació d’11.232 plaques a Castelldans. Té com a promotor l’empresa Agroalimentària El Pla, que disposarà d’una potència de 4,95 MW (megawatts, milers de quilowatts) i que comptarà amb una línia d’evacuació de 25 KV (quilovolts) que discorrerà soterrada pels termes de les Borges Blanques i Juneda al llarg de 3,2 quilòmetres.

El pressupost de les obres ascendeix a 3,13 milions d’euros. Paral·lelament, el Govern ha tret a informació pública l’estudi d’impacte ambiental de la planta denominada Claravall 2, que s’ubicarà al terme de Juneda. Promoguda per l’empresa Parc Solar Garriguenc, tindrà una potència instal·lada de 4,95 MW distribuïda entre 11.583 panells solars.

L’electricitat que generaran aquestes instal·lacions serà evacuada cap a una subestació transformadora de Juneda mitjançant una línia de 970 metres de longitud, pràcticament la meitat de la qual (460) discorrerà sota terra. La Generalitat tramita les autoritzacions per a parcs solars que sumen una potència de 111 MW a les Garrigues, on ja han obtingut permisos un total de 115 MW.