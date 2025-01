El sector carni espera consolidar beneficis aquest 2025 gràcies a les exportacions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les empreses del sector carni espanyol han tancat el 2024 amb bons resultats i confien a continuar creixent en vendes i beneficis el 2025 gràcies a la baixada dels costos de producció i a l’impuls de les exportacions en porcí, boví i oví. Així ho van assegurar ahir des de l’Associació de Fabricants i Distribuïdors (Aecoc), que reuneix 34.000 companyies de la indústria i la distribució.

El president del comitè de carns d’Aecoc i director general de l’àrea avícola del grup Vall Companys, Josep Solé, preveu que, en un context europeu de falta d’oferta, els preus de la carn segueixin a l’alça si es manté el nivell exportador.

La normativa sobre benestar animal i l’acord amb Mercosur preocupen el sector carni

L’entitat va presentar l’informe El Pols al Sector de les Carns, en el qual pregunta a les principals empreses de distribució i firmes de la indústria càrnia sobre com han suportat el 2024 i les seues perspectives per a aquest 2025.

A l’informe s’explica que les empreses “comencen a recuperar part de la rendibilitat perduda” després d’anys que va qualificar de molt complexos, i va defensar que la campanya de Nadal ha estat excel·lent.

En concret, més de la meitat de les companyies ha millorat la seua rendibilitat el 2024, mentre que un 30% l’ha mantingut estable i un 7% ha registrat una disminució en els seus beneficis.

D’altra banda, Solé, va dir que l’acord entre la Unió Europea i Mercosur genera preocupació entre les empreses càrnies. En aquest sentit, va posar èmfasi en el temor per una possible competència deslleial, per una falta de seguretat alimentària i per diferències de qualitat dels productes.

Les companyies enquestades també han expressat inquietud per les noves normatives europees relacionades amb el benestar animal i demanen una major comunicació amb les diferents administracions.

D’altra banda, Aecoc va anunciar que celebrarà el XXV Congrés de Productes Carnis i Elaborats els dies 11 i 12 de febrer a la Llotja de Lleida. La trobada reunirà més de 400 directius d’unes 200 empreses. Fa 14 anys que l’associació aposta per la ciutat de Lleida com a seu d’aquest congrés de referència a l’Estat.

Durant dos jornades, el congrés reflexionarà sobre la situació de present i futur del sector i també s’abordaran qüestions com les notícies falses que –segons la seua opinió– existeixen sobre la producció i el consum de carn.

El 65 per cent dels enquestats temen que el Govern xinès pugui aplicar nous aranzels, sobretot a l’entrada de carn de porc espanyola, un dels principals productors mundials, arran de l’anunci de la Unió Europea d’imposar taxes a la importació de vehicles elèctrics xinesos.

Un 23 per cent no exporta a la Xina i un 12 per cent estima que de cap manera afectarà el seu negoci.

Preocupació per l’aplicació de més aranzels dels EUA i de la Xina

La tornada del republicà Donald Trump a la presidència dels Estats Units també genera dubtes en el sector i una de cada quatre empreses càrnies creu que perjudicarà les seues importacions, malgrat que un 9 per cent fins i tot creu que beneficiarà els mercats enfrontats amb el govern nord-americà com Mèxic o la Xina. En concret, el 28 per cent dels enquestats considera que la implantació d’uns hipotètics aranzels dels EUA impactarà negativament en les exportacions, mentre que el 27 per cent no creu que ho faci.