Llum verda a l'ajuda a la pera, entre crítiques d'UP per insuficient i de difícil tramitació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Taula Agrària va acordar ahir un nou paquet d’ajuts per la sequera i altres adversitats climàtiques, entre els quals la línia anunciada per a les pèrdues dels productors de pera, que van tirar endavant sense el suport d’Unió de Pagesos per insuficient i de difícil tramitació que, creuen, pot deixar molts productors fora. A la Taula van participar la conselleria d’Agricultura juntament amb Unió de Pagesos, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya.

Agricultura va explicar que la pera conference va ser un dels cultius més damnificats l’any passat per la tardança en la floració per les altes temperatures. Per a aquesta varietat s’estableix una ajuda de 2.000 euros per hectàrea. La resta de varietats de pera podran sol·licitar ajuts sempre que acreditin pèrdues superiors al 30%, va explicar Agricultura. UP recolza la tarifa en el cas de la conference, però alerta que serà molt difícil poder acreditar les pèrdues a la resta de varietats, la qual cosa es traduirà, creu, en rebutjos d’expedients, al·legacions i retards en els cobraments, en el millor dels casos. Es va preguntar com podran, per exemple, acreditar pèrdues els pagesos que el 2023 van tirar a terra produccions per salvar arbres quan no podien regar per la sequera. També van citar el cas d’agricultors amb arbres joves i la dificultat per fer càlculs. Des de JARC, tanmateix, van recolzar el sistema que va sortir de la reunió d’ahir. Van recordar que la mancança més gran de collita es confirma en la varietat conference i van defensar que les compensacions a la resta de varietats es facin en funció de danys acreditats. Tot i que van admetre que això pot retardar cobraments, van avalar mesures que van qualificar de quirúrgiques. Asaja, que no va participar en la Taula, creu que la resolució no compleix les expectatives dels pagesos.

Tant UP com JARC es van felicitar unànimes, tanmateix, de l’import de 24 milions d’euros en ajuts confirmat en la reunió per al sector, xifra que la conselleria eleva a 25,6. Se sumen, va recordar el departament d’Òscar Ordeig, als 156 abonats per la sequera el 2024 i els 17 per les gelades del 2022. Entre d’altres, el mòdul per a oliveres i ametllers afectats per la sequera s’incrementa fins a 225 €/ha, davant dels 170 i 150 previstos inicialment, va explicar JARC.

Òscar Ordeig: “Hem passat dels compromisos als fets”

■ El conseller Òscar Ordeig va destacar que “continuem treballant de forma fluida amb el sector i aquest dimarts hem tancat diverses carpetes que eren prioritàries per ajudar els nostres productors que ho estan passant malament a causa de les inclemències meteorològiques i la sequera persistent”. L’objectiu del Govern és evitar que cap agricultor hagi de tancar per la sequera. “Ens vam comprometre a activar diverses línies d’ajuts, entre les quals la de la pera, i hem passat dels compromisos als fets de la mà de les organitzacions agràries.”