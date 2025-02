Unió de Pagesos afirma que confia en el Govern però si fa falta es mobilitzaran

El XIV Congrés nacional d’Unió de Pagesos llança la proposta de lluitar perquè la legislació estableixi que la protecció, la millora i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura siguin d’interès general, ja que són imprescindibles per garantir la sobirania alimentària de Catalunya. Aquest és un dels punts del programa sindical acordat durant tres dies de debat a Mollerussa.

Entre les mesures per evitar que els grans poders econòmics i l’especulació desplacin la pagesia del camp, l’organització lluitarà perquè els instruments de regulació del mercat de la terra agrària es posin en marxa de manera urgent, com el control de preus en la compra i l’arrendament de terres per evitar preus especulatius, la creació del fons autònom de terres i drets agraris i l’activació immediata de convocatòries públiques d’accés a les terres en desús.

Pel que fa a l’aigua, Unió de Pagesos defensa, en primer lloc, la prioritat de l’ús agrari respecte d’altres usos com a base de la seguretat alimentària. Cal destacar d’aquesta ponència, ‘Terra i aigua: valors de país’ del XIV Congrés, ubicat en la zona del Canal d’Urgell, la proposta d’impulsar la modernització dels regadius històrics en el marc del desenvolupament del territori amb l’objectiu de garantir la continuïtat de la pagesia professional. En aquest sentit, el sindicat lluitarà perquè les inversions necessàries per dur-ho a terme s’assumeixin com una infraestructura pública, finançada amb fons públics i perquè es redueixi el percentatge d’adhesió dels futurs regants.

Quant a l’accés a la terra per als més joves, Unió de Pagesos demana que es revisi la prima d’incorporació de joves per adequar-la als costos actuals, que es desplegui i s’apliqui immediatament l’estratègia de relleu generacional, la nova mesura de cooperació i l’assessorament i mentoratge que fa anys que reclama per a la pagesia incorporada.

Els membres de la nova Comissió Permanent Nacional d’Unió de Pagesos escollits en el Congrés, inclosos els coordinadors territorials, són Carol Aixut (Segrià), Antoni Borràs (Urgell), Jaume Gardeñes (Urgell), Josep Marrugat (Alt Penedès), Josep Mª Pijuan (Segarra), Miquel Piñol (Terra Alta), Josep Carles Vicente (Priorat), Raquel Serrat (Ripollès), coordinadora de Comarques de Girona; Joan Guitart (Alt Urgell), coordinador de Comarques de Muntanya; Núria Brull (Baix Ebre), coordinadora de Terres de l’Ebre; Sergi Claramunt (Tarragonès), coordinador del Camp de Tarragona; Germán Domínguez (Baix Llobregat), coordinador de l’Àrea Metropolitana, i Néstor Serra (Segrià), coordinador de la Plana de Lleida.

Joves d’Unió de Pagesos estaran representants a la Comissió Permanent amb Laia Angrill (Alt Urgell), i Dones d’Unió de Pagesos, amb Esther Andreu (Baix Penedès).

Raquel Serrat farà de portaveu de la Comissió Permanent Nacional fins que el Consell Nacional d’Unió de Pagesos aprovi la proposta de repartiment de responsabilitats, entre les quals la nova coordinació nacional.

Unió de Pagesos ha celebrat el 7, 8 i 9 de febrer el XIV Congrés nacional a Mollerussa, amb la participació de 146 delegats i delegades i prop de 500 persones en l’acte de cloenda. La nova Comissió Permanent Nacional tindrà la responsabilitat de dur a terme els eixos del sindicat per als properes cinc anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat el Congrés aquest migdia.