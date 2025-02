Unió de Pagesos fixa com a eix de la seua acció la defensa de la terra i la gestió de l'aigua

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos va aprovar ahir les línies que el sindicat haurà de seguir en un futur al voltant de temes com la terra, la gestió de l’aigua, la política agrària o el seu propi funcionament intern en el marc del XIV congrés de l’entitat que acabarà avui amb l’elecció de la nova comissió permanent nacional, les candidatures de la qual ahir al tancament d’aquesta edició es continuaven debatent.

Entre altres qüestions, durant les reunions d’ahir els delegats van donar suport que el sindicat “incideixi” més en la gestió de la terra per evitar que passi a mans d’“especuladors”. Segons va explicar el fins ara coordinador nacional, Joan Caball, és necessari evitar que es repeteixin situacions com la viscuda a la zona del Segarra-Garrigues, on terrenys declarats de regadiu, posteriorment es van decretar Zona d’Especial Protecció per a les Aus. Respecte a la gestió de l’aigua, un tema de vital importància a causa de les sequeres viscudes en els últims anys, la ponència aprovada insta el sindicat agrari a obtenir més representació en els òrgans de gestió de Catalunya, i també a explorar el paper que poden tenir les aigües regenerades i el seu ús a les zones de regadiu. En aquesta línia, també es va aprovar explorar les possibilitats per donar continuïtat a l’agricultura de secà en èpoques de crisi. Així mateix, el sindicat també veu com una necessitat cuidar l’agricultura familiar i buscar fórmules que impedeixin que aquells que no són agricultors puguin accedir a cobrar ajuts públics. D’altra banda, els 146 delegats d’UP van aprovar l’informe sindical que recull els aspectes més significatius de la tasca impulsada per l’organització en els últims cinc anys marcada pels baixos preus a causa de la pressió de la gran distribució i l’agroindústria, l’encariment de costos per la pandèmia i la guerra a Ucraïna, els danys de fauna salvatge i la sequera.

Evitar l’especulació amb el sòl o l’ús de les aigües regenerades, algunes de les ponències aprovades

El congrés escollirà avui la nova comissió permanent nacional, amb la sortida de Caball i també de Jaume Pedrós, actualment responsable de serveis i finances, cooperativisme, temporers, Seguretat Social i conveni del camp, energies alternatives i regadius.

Posteriorment, se celebrarà l’acte de clausura en què estan previstes les intervencions del president de la Generalitat, Salvador Illa; l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; i el nou portaveu de la comissió permanent nacional d’Unió de Pagesos electa.

Caball diu que “pressionaran” si el Govern no alleuja la burocràcia

Unió de Pagesos manté el seu posicionament i no secundarà els talls de carretera previstos per a demà i organitzats pel Gremi de la Pagesia, malgrat que el fins ara coordinador nacional, Joan Caball, va avisar que “haurem d’acabar pressionant” en cas que el Govern de la Generalitat “no tiri endavant amb els seus compromisos”. En aquest sentit, va demanar “celeritat” al conseller d’Agricultura Òscar Ordeig, que ahir va intervenir en el congrés que el sindicat agrari celebra a Mollerussa. Un d’aquests acords passa per una de les peticions més sol·licitades pels agricultors i ramaders durant les diferents mobilitzacions com ho és la reducció de la burocràcia. “Fer política és intentar posar solucions a les exigències del sector i estem treballant en aquest sentit”, va asseverar Caball, que va afirmar que tenen pendent una reunió amb la conselleria per tractar la reducció de la burocràcia.