Alegria i escepticisme entre els pagesos reunits a la Panadella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ambient en la concentració de la Panadella, fins on van acudir agricultors i ramaders de l’Urgell i la Segarra, es va moure entre l’alegria per l’acord i l’escepticisme que el Govern de la Generalitat el compeixi. Josep Arrufat, pagès de Rocafort de Vallbona, va assenyalar que l’opinió general del sector és que “estem contents i decebuts, firmar un acord és fàcil, però costa més complir-lo. No volem que quedi en paper mullat”.