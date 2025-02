L'increment de superfície, nou problema per al sector porcí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El responsable del sector porcí de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Jordi Siscart, va afirmar ahir que la nova normativa de benestar animal del ministeri d’Agricultura suposa un greu problema per a les explotacions. El reial decret, que ha d’entrar en vigor el 8 de març i que és més restrictiu que la normativa marcada per la Unió Europea, incrementa la superfície exigida per animal i, amb això, les explotacions es veuran obligades a reduir el nombre de caps o veure’s forçats a inversions, va explicar. Per exemple, un animal d’engreix d’entre 85 i 110 quilos haurà de tenir una superfície d’almenys 0,74 metres quadrats, davant els 0,65 actuals.

Amb aquestes exigències, JARC adverteix que la reforma pot traduir-se en una reducció de la cabanya d’un 10%. “Davant d’aquesta normativa només tens dos solucions: o redueixes animals a la granja per complir les noves exigències, o fas reformes i una ampliació, en el cas que puguis. L’ajuntament pot convalidar-te o no aquesta ampliació. Però també pot ocórrer que amb la reforma ja no compleixis la norma dels mil metres de distància entre granges i en aquest cas serà la conselleria la que no donarà els permisos”, va afirmar.

En aquesta línia, va reclamar la derogació del decret o, en el seu cas, una moratòria d’uns dos anys. En aquell termini, segons COAG, organització de la qual forma part JARC, Brussel·les podria posar en marxa una nova normativa de benestar animal. Pot donar-se el cas, afirma Siscart, que “ara emprenguem reformes i emprenguem inversions pel reial decret del ministeri que no serveixin en un futur a molt curt termini”.

En aquest context, JARC recorda les mesures que sector porcí ha implementat per pròpia iniciativa per millorar el benestar animal i la sostenibilitat de producció: la reducció del consum d’antibiòtics un 47%, les emissions de gasos hivernacle un 42,9% i un 30% la petjada hídrica. A més, apunta altres prioritats, com reforçar la protecció sanitària, en especial davant de la pesta porcina, facilitar inversions per reduir la petjada ambiental, reduir la càrrega burocràtica o assegurar la planta de cogeneració d’Alcarràs.

Qualifica de desproporcionada la pujada de preu de les pòlisses

JARC afirma que les explotacions de fruita dolça estan “en una situació límit a causa d’un increment abusiu en les primes de les assegurances agràries, que oscil·la entre el 25% i el 50%, i sense una justificació clara en la majoria de casos”. Considera que podria respondre a un recàrrec establert de forma interna per Agroseguro i l’aplicació de la taula de penalitzacions. Veu “seriosos dubtes sobre si es comptabilitzen sinistres que l’asseguradora s’havia compromès a excloure, com els derivats de les gelades del 2022.” Afirma que aquesta escalada es veu agreujada per “les noves condicions de subvenció imposades per ENESA, que han eliminat ajuts als recàrrecs, reduït la subvenció base i limitat la tarifa subvencionable al 20%. És un altre cop per als pagesos, que veuen com es multipliquen les despeses mentre continuen afrontant riscos climàtics cada vegada més freqüents”.