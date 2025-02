Afrucat denuncia que bona part del petit comerç no indica l'origen de la fruita de llavor i reclama més inspeccions

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, Afrucat, denuncia que bona part dels petits comerços de barri incompleixen la normativa que els obliga a indicar l'origen de la fruita que venen i demanen més inspeccions per "fer prevaldre el dret del consumidor". Estimen que amb aquesta falta d'informació, els establiments "confonen" els consumidors per donar sortida a peres i pomes procedents de països de fora. I és que en la darrera dècada, les importacions de fruita de llavor s'han mantingut "estables", mentre que, per altra banda, la presència de poma i pera nacionals a les grans superfícies no ha parat de créixer i ja representa un 61% i un 76%, respectivament.

Tant en poma con en pera, les vendes en grans superfícies representen més del 50% del total. I tot i que la presència de fruita d'origen estatal a les grans superfícies ha augmentat, les importacions s'han mantingut "estables", ha explicat el director general d'Afrucat, Manel Simon. Des d'Afrucat, ho atribueixen a la venda de la fruita importada a través del petit comerç, el qual, "en molts casos", denuncien que incompleix amb l'obligació d'indicar l'origen de la fruita.

"N'hi ha uns pocs que no, però la botiga de barri, en general, està incomplint la normativa. I això no és ficar-nos en contra de les botigues de barri, sinó que si hi ha una legalitat vigent aquesta s'ha de complir i si no, això va en contra de tots, del consumidor, perquè no pot triar, i nostra, perquè no podem dir a la gent que mengi la fruita d'aquí", ha argumentat Simon, que considera que fan falta més inspeccions a les botigues que incompleixen la norma.

Simon ho ha dit durant la presentació dels resultats de l'Infolineal 2024, juntament amb el president del Comitè de Llavor d'Afrucat, Joan Serentill. La patronal de la fruita fa deu anys que realitza aquest estudi que monitoritza els preus i la presència de la poma i la pera als supermercats d'Espanya.

La fruita produïda a l'Estat és la que té més presència als prestatges dels supermercats. En el cas de la poma, representa el 61%, mentre que el 36% restant és d'importació i hi ha un 3% en què no s'especifica o hi ha motius varis. Al 2015, la meitat de les pomes s'importaven i només el 47% eren d'origen nacional. Per països, les pomes importades provenen, sobretot, d'Itàlia i França, i en els darrers anys creixen les de Portugal i Polònia, a banda de Xile.

Quant a pera, el 76% de les peres que hi ha als supermercats són produïdes a l'estat espanyol. Les importades, un 21%, provenen, principalment, de Bèlgica, seguit dels Països Baixos, Portugal, Xile i Itàlia.

L'informe també detalla l'origen de la fruita en les principals cadenes de distribució. Entre les que ofereixen més del 90% de les pomes d'origen estatal hi ha Supermercados El Jamón, Plusfresc, Esclat, Bonpreu, Sunka i Lidl. Per contra, les que tenen menys de la meitat de pomes estatals hi ha Spar (19%), El Corte Ingles (27%) o Ametller Origen (42%), entre altres.

En el cas de la pera, la totalitat de la que ofereix Plusfresc, Sunka, Bonàrea i Coviran són d'origen estatal. A l'altre costat de la balança hi ha Tu Alteza, Tu Trébol i Spar, que o bé no detallen l'origen de la fruita o bé la produïda al país representa menys del 10%, i Condis (47%).

Mercosur

Sobre l'acord comercial de la UE amb el Mercosur, Simon ha afirmat que no és una qüestió que els preocupi, si més no a curt termini. De fet, a curt termini ho veuen més com una "oportunitat" per entrar a mercats com Argentina, Brasil o Mèxic, tot i que aquest darrer no forma part del Mercosur.

En canvi, a mitjà i llarg termini, diu que sí que es pot convertir en una "amenaça" en funció de quines siguin les "regles del joc". Per això, ha insistit que cal que aquestes regles siguin "clares i respectuoses" i que compleixin les clàusules mirall.