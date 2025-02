Els lineals prioritzen la poma i la pera nacionals davant les foranes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Afrucat va presentar ahir el seu últim informe de monitoratge els lineals de l’Estat espanyol, Infolineal, en el qual es destaca que la presència de poma i pera nacionals a les grans superfícies no ha parat de créixer des del 2015 i ja representa un 61 per cent i un 76 per cent, respectivament davant les d’importació.

Així, segons dades de l’Infolineal, el 2015 els lineals analitzats en nou punts de l’Estat tenien més de la meitat de les seues referències de poma d’importació davant un 47% de producte nacional, mentre que aquest 2024 ha acabat amb un 61% de pomes espanyoles als lineals.

L’informe destaca que el preu de la poma d’importació no només continua sent més elevat que el de la nacional, sinó que el diferencial de preu s’ha incrementat en aquests 10 anys, passant de 0,59 euros/quilo a 0,92 i situant la poma nacional amb 2,55 €/kg de mitjana, mentre que la d’importació arriba als 3.

Manel Simon, director general d’Afrucat, va afirmar que “tenim dades que mostren una importació constant de poma des de l’any 2004 però, d’altra banda, es constata una manifesta millora en l’oferta de poma nacional als lineals, amb ensenyes amb un 100% de poma nacional”.

Per la seua part, l’evolució de la pera als lineals, malgrat ser des de sempre majoritària la nacional, ha estat diferent. Mentre que el 2015 el 100% dels lineals espanyols tenien més del 50% de referències de procedència nacional, el 2024 es van detectar cadenes amb menys del 50% de pera de proximitat i el 21% del total de les referències ja eren de pera de fora. Aquesta situació està fortament relacionada amb els últims anys d’inclemències meteorològiques, sequera o gelades, que han provocat la caiguda de la producció interna i han permès incrementar l’entrada de pera d’importació. Per una altra banda, el diferencial entre el preu de les peres nacionals davant de les d’importació és menor que en poma i s’ha escurçat en els últims 10 anys, passat de 0,68 €/kg a 0,52 € i situant la pera nacional amb 2,81 €/kg de mitjana, mentre que la d’importació arriba a 3,33 euros el quilo.

Per un altre costat, Simon va lamentar que bona part dels petits comerços de barri incompleixen la normativa que els obliga a indicar l’origen de la fruita que venen, per la qual cosa va demanar més inspeccions per “prevaler el dret del consumidor”.