Ous frescos de proximitat

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El confinament per la covid el 2020 va animar Pere Roca, veí de l’Alt Urgell, a posar en marxa un petit negoci de venda d’ous de proximitat. Explica que sempre havien tingut gallines a l’hort de casa, però només per a consum familiar. Una vegada es van aixecar les restriccions, va decidir arrancar el projecte i, un any després, ja tenia 350 animals, una quantitat que considerava el mínim necessari per a una explotació viable. La comercialització dels ous des de llavors ha estat, bàsicament, sense mitjancers, porta a porta i aconseguint nous clients gràcies al boca a boca.

Ara ha fet un pas més per consolidar el negoci, ampliant el nombre de gallines fins a les 800 per satisfer la demanda de la quinzena de comerços i restaurants a què ven ous a la Seu d’Urgell.

“Sempre m’ha agradat la naturalesa, estar en espais oberts, i la gallina és un animal de maneig bastant fàcil”, comenta Roca, que veu ser el seu propi cap un gran avantatge. A més, diu que el treball li ofereix certa flexibilitat horària, encara que les gallines han de seguir unes rutines i, per tant, és necessari adaptar-s’hi.

El seu model es basa en el fet que les gallines puguin estar en llibertat dins d’un espai obert situat a Calvinyà, dins del municipi de les Valls de Valira. Això implica anar rotant els camps, ja que la base de la seua alimentació és l’herba, a banda dels insectes que puguin trobar en aquesta zona boscosa. Per complementar-ho, també consumeixen un pinso granulat que incorpora els nutrients que necessiten.

Aquest jove granger, de 28 anys d’edat, defensa que la seua prioritat és mantenir la qualitat del producte que ven i, per tant, no es planteja que el seu negoci acabi convertint-se en una macrogranja. Tot plegat, tenint en compte que el seu objectiu és poder obtenir un salari i cobrir despeses. Considera l’excés de burocràcia com una de les dificultats més importants.