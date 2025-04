La floració augura una bona producció de pera

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’òptim nivell de floració en les diferents varietats de pera fa preveure una bona collita, en contrast amb l’any passat, amb una pèssima producció que ha portat que Agricultura destini 7,9 milions d’euros a ajudar el sector (vegeu SEGRE d’ahir). Els arbres recuperen la floració d’un any normal i s’esperen productivitats de 30.000 quilos de peres per hectàrea, segons explica el responsable de Sectors Agrícoles de Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes. Afegeix que aquestes bones previsions permetran als agricultors “començar a invertir de nou en les seues explotacions”, després d’arrossegar en els tres últims anys unes “pèrdues exagerades”.

Els cops de calor del 2023 van reduir la inducció de les gemmes que havien de donar lloc a la floració del 2024. Aquesta situació va provocar la caiguda en picat de la floració i, per tant, l’enfonsament del nombre de peres que hi havia en els arbres.

En les mateixes pereres on l’any passat les flors es podien comptar, gairebé, amb els dits de les mans, enguany la situació ha canviat per complet i els pètals blancs cobreixen bona part de les branques. És el cas de la finca de Gardeñes a Térmens, on l’any passat van collir poc més d’un 10% de peres respecte a una collita habitual. Aquest any, en canvi, fins i tot han hagut de fer treballs severs per excés de flor.