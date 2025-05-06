AGRICULTURA
El granís de diumenge provoca danys en 1.400 hectàrees al Segrià i el Pla
Amb afectacions de fins el 100% en fruita dolça i d’un 60% en els cereals d’hivern
La tempesta de pluja i granís que diumenge a la tarda va escombrar les comarques del Segrià i el Pla d’Urgell va causar de nou danys en camps de fruiters i cereal. En total, la pedra ha afectat 1.400 hectàrees de cultius, segons les estimacions fetes per la conselleria d’Agricultura, amb danys de fins al cent per cent en el cas de la fruita dolça, en ple procés de formació.
En concret, la tempesta de granís, la tercera que pateixen les comarques de Ponent les últimes tres setmanes, després de les del 19 i la del 26 d’abril, ha causat afectació en 752 hectàrees de fruiters, amb danys que poden oscil·lar entre el 20% i el 100% de la producció, i 705 de cereal d’hivern, amb entre un 40 i un 60% d’estimació de pèrdues.
La pedra de diumenge va afectar, sobretot, zones que no havien patit danys en les dos calamarsades anteriors. No és el cas, tanmateix, d’una finca de pomes de Bell-lloc d’Urgell, que va patir els estralls de la pedregada del 19 d’abril i que amb aquesta última va acabar de perdre la producció. “El granís no només ha fet mal a les fruites, sinó que també ha destrossat les fulles i fins i tot la fusta de l’arbre”, va explicar el president d’Asaja, Pere Roqué, que va reclamar, igual que la resta d’organitzacions agràries, celeritat en els peritatges d’Agroseguro, en l’arribada dels ajuts anunciats per Agricultura per a la instal·lació de xarxes de protecció per als arbres i un pla específic per a les cooperatives.
La pedra, que va registrar mesures d’entre 1 i 1,5 centímetre, segons l’ADV de Ponent, va afectar, sobretot, finques que no havien patit els danys de les dos calamarsades anteriors. Entre els municipis més afectats hi ha Alcoletge (165 ha), Lleida (450 ha), Vilanova de la Barca (165 ha), Bell-lloc (75 ha), Bellvís (280 ha), el Poal (30 ha) i Linyola (112 ha).