AGRICULTURA
El 15% d’interessats a treballar a la fruita té menys de 20 anys
Segons constata Asaja, amb 300 dels 2.004 casos de gestió i contractació que ha tramitat a Lleida. Repunta l’interès dels residents a la província
Totes les campanyes de la fruita tenen les seues particularitats i aquest any Asaja ha constatat que creix l’interès dels menors de 20 anys que volen trobar feina com a temporers. Així ho van explicar ahir el líder del sindicat a Lleida, Pere Roqué, i el responsable del sector fructícola, Jordi Vidal. En concret, l’organització agrària ha portat fins al moment el procés de selecció i contractació de 2.004 persones, i de les quals un 15% correspon a aquest col·lectiu de joves, és a dir, tres-cents casos. Roqué atribueix aquesta situació al fet que “la situació econòmica de moltes famílies no és tan pròspera” com podria semblar. També aprecia casos d’“estudiants que intenten aprofitar l’estiu per estalviar diners de cara al curs”. Es tracta tant de casos de joves nascuts a Catalunya de pares procedents de tercers països com de famílies catalanes o de la resta de l’Estat.
Amb tot, va destacar que el 87 per cent dels contractes de temporers gestionats per Asaja correspon a personal procedent de tercers països, mentre el 13 per cent té nacionalitat espanyola. En el seu cas, predominen els del Senegal, amb poc més de 700, mentre els que arriben de Mali superen el mig miler. Els de Gàmbia no arriben als 300 i aldarrere se situen els espanyols, pakistanesos i marroquins. Prop d’un miler del total tenen entre trenta i quaranta anys, l’edat majoritària.
Inspecció de Treball
Per una altra banda, l’organització agrària es va queixar de les inspeccions de Treball. “Des de l’inici de la campanya tenim una pressió més important que en altres anys”. A més, Roqué es va queixar de l’increment dels costos laborals, que entre salaris i impostos, va apuntar, s’han incrementat un 14 per cent respecte a la campanya passada.
n Asaja ha iniciat una campanya de recollida de firmes contra la jornada de 37,5 hores al sector perquè, en paraules de Pere Roqué, “en una finca de fruita, en una central d’empaquetament o en un escorxador no es pot deixar de treballar divendres a la tarda”. Jordi Vidal va advertir que els costos de producció s’han triplicat en els últims 3 o 4 anys i va alertar que els laborals representen més del 60%. En cas de concretar-se la retallada de jornada, va afirmar que els pagesos necessitarien cotitzacions en origen de 80 cèntims a un euro, en funció de la fruita.