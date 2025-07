Fort increment de superfície i producció de cereal a Lleida després de superar la sequera

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els productors de cereal han augmentat la superfície de cultiu de cereal aconseguint un notable increment de la producció respecte als dos últims anys, afectats per la sequera.

Així es reflecteix en les dades provisionals de superfície i producció que té la conselleria d’Agricultura, amb informació de maig d’aquest any.

D’aquesta manera, el departament que dirigeix Òscar Ordeig estima una superfície total de 52.040 hectàrees de cultiu de blat, la qual cosa suposa un augment del 4,3 per cent. A més, preveu que la producció efectiva d’aquest cereal arribi a les 260.200 tones, un 49,1 per cent més que l’estimada el maig del 2024 i del 147,4% més que el 2023, amb dades definitives de producció per a aquell any.

En l’extensió dels cultius d’ordi passa el mateix. Les estimacions el maig d’aquest any comptabilitzaven un total de 105.200 hectàrees per al cultiu d’ordi, un 9,1% més que el 2024. Pel que fa a la producció, aquesta es dispara un 75,7%, amb 543.175 tones, respecte al maig del 2024 i un 180,5% més respecte a l’any 2023.

Pel que fa al panís, els avenços d’extensió agrícola per a aquesta producció estimen un increment del 51,8% respecte al 2024. Així mateix, la conselleria estima un altre augment del 51,8% a la producció d’aquest cereal, amb 313.610 tones. Respecte a les dades definitives de producció de 2023, l’increment assoliria un 171,6%.

Com ja va publicar SEGRE, les previsions de collita de cereal segons Unió de Pagesos també eren optimistes, amb creixements per a la campanya entre un 35 i un 40% i, en el cas dels farratges, s’auguren uns resultats històrics.

Però la campanya no només destacarà per volums, sinó també per qualitat. D’una banda, perquè després d’anys de sequera, les plagues s’han mantingut controlades i, d’una altra, per les inversions realitzades per l’agricultor.

A l’Estat, la campanya de cereals 2025-2026 avança amb bones previsions de collita, que s’atansen al rècord, pel clima i les pluges favorables, però amb les protestes dels agricultors pels preus baixos, amb un increment anual del 15 al 20% a la collita, malgrat danys puntuals per les tempestes del mes de juny. D’aquesta manera, Espanya, un país tradicionalment deficitari de cereals, podrà reduir dràsticament les necessitats d’importació.

L’increment d’oferta enfonsa els preus, els més baixos en 4 anys

Les bones perspectives de la producció de cereal a Lleida i a l’Estat també es manifesten en els camps internacionals i, en conseqüència provoca retallades dràstiques de les cotitzacions als mercats.

Les cotitzacions registrades pels comerciants a l’engròs –que revelen preus després de passar pel magatzem, no al camp– mostren que el cereal es ven al preu més barat dels últims quatre anys i que només el 2021 eren superiors.D’aquesta manera, a la Llotja de Cereals de Barcelona, en una setmana, la cotització de l’ordi ha descendit als 198 euros la tona, amb un descens de 2 euros/tona. Així mateix, en el cas del blat, la cotització del passat 1 de juliol va passar de 226 euros/tona a 219, la qual cosa suposa una caiguda de set euros per tona. Només en el cas del panís, marca un augment de dos euros, fins als 226 euros/tona d’aquesta matèria primera.