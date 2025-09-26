ORGANISMES
Presseguer deixa Fruits de Ponent per dirigir el parc Agrobiotech
El consell d’administració del segon acorda per unanimitat designar-lo com a nou gerent. Portava gairebé dotze anys al capdavant del grup cooperatiu
Josep Presseguer, fins ara director general de Fruits de Ponent, serà el nou gerent del parc Agrobioetch de Lleida, ubicat a Gardeny. El consell d’administració va acordar ahir el seu nomenament per unanimitat, en una sessió extraordinària, i després d’un procés de selecció en el qual els aspirants han hagut de superar tres fases establertes en les bases de la convocatòria. Rellevarà Miquel Aran, que deixa el càrrec per jubilació.
El consell va valorar especialment l’experiència de Presseguer en la gerència d’empreses i administracions públiques, així com el seu coneixement del sector agroalimentari de Lleida, elements que considera clau per liderar el parc com a hub agroalimentari i tecnològic de referència a Catalunya. El contracte tindrà una durada de quatre anys, que pot prorrogar-se quatre més.
El flamant gerent d’Agrobiotech va afirmar a aquest diari que encara aquesta nova etapa “amb molta il·lusió perquè és una manera de continuar treballant per Lleida” i amb l’objectiu de “fer del parc un revulsiu que consolidi Lleida com a capital de referència en investigació perquè es pugui aprofitar el territori”.
Presseguer dirigia Fruits de Ponent des del gener del 2014 i era codirector general de Novacoop Mediterrània des del gener d’aquest any. En l’àmbit institucional, des del 2007 va ser regidor i tinent d’alcalde a la Paeria durant l’alcaldia d’Àngel Ros. Prèviament, va ocupar càrrecs a la conselleria d’Agricultura, primer com a cap de gabinet quan Antoni Siurana era conseller i després com a director general amb Jordi William Carnes. També va ser vicepresident de la Diputació i gerent de Fòrum 2001 i ha estat vinculat a entitats com ara Mercolleida, Indulleida, Prodeca, Forestal Catalana i el Consell Català de la Producció Integrada, entre d’altres.