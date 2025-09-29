L'èxit de les receptes d'una lleidatana que viu a Logronyo: onze anys a les xarxes amb més de divuit milions de seguidors
Anna Terés publica el seu segon llibre de cuina
Anna Terés, nascuda a Castelló de Farfanya, a la Noguera, i establerta a Logronyo des del 2003, acaba de publicar el seu segon llibre de cuina, La cocina de Anna recetas fáciles (Espasa), en el qual reuneix 376 propostes culinàries pensades per al dia a dia.
Després d’onze anys compartint receptes a internet i atreure més de divuit milions de seguidors en xarxes socials, Anna Terés ha optat per un receptari pràctic i accessible, amb plats basats en ingredients bàsics que poden trobar-se fàcilment en qualsevol rebost o supermercat.
Entrevista
Anna Terés: "Gaudeixo més cuinant sense càmeres"
Segre