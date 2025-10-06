SANITAT
Ordeig defensa l’actuació amb la dermatosi nodular
Garanteix vacunes en zones afectades
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va defensar ahir que hauria estat “absurd” comprar vacunes o haver pres mesures restrictives contra la dermatosi nodular contagiosa quan no n’existien casos declarats a la Península. Així es va pronunciar ahir a l’haver rebut crítiques per “falta de previsió” per part d’Unió de Pagesos o el Gremi de la Pagesia després de la detecció d’un primer focus d’aquesta malaltia en una granja de boví de l’Alt Empordà. Va explicar que la UE no permet aplicar restriccions sense cap contagi. Amb tot, poc després va confirmar que Agricultura garantirà la vacunació del boví de les zones afectades a qui ho sol·liciti. Ordeig va apuntar que el focus va poder provenir d’“una mosca o un residu en el transport” i va assegurar que després de la detecció de focus a França i Itàlia es “van extremar les precaucions”. Per la seua part, el sector confia que la malaltia no continuï propagant-se. “Hem fet un bon treball de prevenció”, va apuntar el president d’Asoprovac, Ricard Gòdia.
Per la seua part, el president de JARC, Juan Carles Massot, va assegurar que, en cas de no expandir-se, el sector a Lleida no se’n veurà en un principi perjudicat.