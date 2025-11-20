Canvien els noms de nen i nena més posats a Lleida: el més freqüent no havia estat mai ni al top 10
L'Institut Nacional d'Estadística ha compartit aquest dimecres els noms més posats de nen i de nena el 2024
L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha compartit aquest dimecres el rànquing dels noms més posats arreu de l'Estat espanyol, tant de nois com de noies, i ha confirmat les dades que ja va publicar l'Idescat a mitjan juliol. A Lleida, les dues posicions capdavanteres han canviat, proclamant dos nous noms com els més posats a la província.
Segons l'INE, el nom més posat de nena a Lleida és Sofia, amb 27 nascudes el 2024 que porten aquest nom. Ha estat tota una sorpresa, ja que ha sigut la primera vegada que ha entrat al top 10 de noms femenins més posats en un any a Lleida, i ha entrat a la llista per la porta gran.
Tot i que podria semblar una sorpresa, és cert que el nom de Sofia ja fa uns anys que és un fenomen de masses. És el nom de nena més posat a Barcelona, a Madrid i a més de 20 províncies espanyoles, fet que la col·loca com al nom de nena més posat a tot l'Estat amb 3.325 Sofies nascudes l'any passat. Si bé a Lleida no figurava ni entre els 10 noms més posats i a Barcelona només havia arribat a la cinquena posició, a Madrid Sofia és un nom molt habitual, que ja porta 10 anys entre la primera i la segona posició.
El nom més posat de noi a la província de Lleida també ha canviat respecte al 2023, quan el nom que més es repetia era el de Jan. Ara, el nom de noi més posat a Lleida és Martí, amb un total de 33 naixements. És un nom únic a la resta de l'Estat al top 1, ja que la resta de províncies catalanes es decanten per Marc (Tarragona), Arnau (Girona) i Mateo, a Barcelona i a la majoria de l'Estat, on acumula més de 3.289 nens registrats amb aquest nom.
Els noms catalans, els majoritaris al rànquing de noms posats a Lleida
Lleida manté la majoria dels seus noms de nadons més posats en català. Després de Martí, el nom més posat va ser Biel (25 registres), i completen el podi amb Pol (24). Completen els 10 noms de nen més posats Jan (22), antiga primera posició (ara, en 4t lloc), Marc (22), Àlex (21), Nil (21), Aran (19), que és la primera vegada que entra al top 10, Pau (18) i Arnau (14).
Pel que fa a les nenes, més enllà de Sofia, també hi ha dos noms que entren per primera vegada a les 10 primeres posicions. Són Gala/Gal·la, amb 18 nenes, a la setena posició, i Bruna (16), a la novena plaça. El segon nom més posat de nena ha sigut Júlia (25), que havia sigut el nom més posat de nena a Lleida des del 2020 fins al 2023, i la segueixen Arlet (20), Aina (19), Martina (19), Ona (19), Jana (18) i Chloe (15), més enllà de les ja mencionades Gal·la i Bruna.
Els noms més posats a Catalunya i a la resta de l'Estat
A Catalunya el nom més posat de nen va ser Martí, igual que a Lleida, amb 351 nens. El segueixen Biel (346), Marc (344), Àlex (336), Leo (318), Mateo (311), Nil (311), Jan (294), Enzo (240) i Bruno (217). De nenes, també lidera Sofia (401), com a Lleida, i la segueixen Júlia (396), Martina (348), Ona (320), Gala/Gal·la (311), Mia (308), Lucía (248), Olivia (244), Emma (238) i Maria (197).
Pel que fa a la resta de l'Estat, el rànquing de noms femenins més escollits el lidera Sofia, que supera a Lucia (que des del 2002 ocupava la primera posició) i es completa amb Martina en tercera posició, seguida per María, Vega, Julia, Olivia, Valeria, Mía i Emma. Pel que fa als noms masculins més populars, la llista la lidera Mateo i continua amb Hugo, Martín, Leo, Manuel, Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo i Álvaro.
A més de les dades sobre els noms, l'INE ha revelat que durant el 2024 es van registrar només 318.005 naixements a tot l'Estat, el que representa un mínim històric des que existeixen registres oficials. Aquesta xifra suposa una disminució del 0,8% respecte al 2023, confirmant la tendència a la baixa en la natalitat que s'observa des de fa anys al país.