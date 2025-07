Aquests són els noms de nadó més populars a Lleida durant el 2024

Publicat per segre/ACN Creat: Actualitzat:

L'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha publicat recentment les dades sobre els noms més freqüents que van rebre els nadons nascuts a Lleida durant l'any 2024. Segons aquest estudi, Martí s'ha posicionat com el nom masculí més escollit a la demarcació lleidatana, amb un total de 34 nadons, representant un 10,71‰ del total. En el cas de les nenes, Sofia (en les seves variants Sofía/Sofia) ha estat el preferit amb 27 registres, equivalent a un 8,50‰.

El rànquing lleidatà mostra una clara preferència per noms curts i d'arrel catalana en les primeres posicions. Després de Martí, els noms masculins més populars van ser Biel amb 25 nadons (7,87‰), seguit de Pol amb 24 (7,56‰), i Jan i Marc, ambdós amb 22 registres (6,93‰). En el cas femení, després de Sofia apareixen Júlia/Julia amb 25 nadons (7,87‰), mentre que Arlet i Ona comparteixen la tercera posició amb 20 registres cadascun (6,30‰).

Tendències en els noms a Lleida durant el 2024

Un aspecte destacable de les dades és la presència de noms tradicionals catalans entre els més escollits. A més dels ja esmentats, destaquen també Àlex/Álex i Nil amb 21 registres cadascun (6,61‰) en el cas dels nens. En el rànquing femení, noms com Aina (19 registres, 5,98‰), Gala i Gal·la (ambdós amb 18 registres, 5,67‰) també ocupen posicions rellevants, mostrant la vigència dels noms d'arrel catalana entre les famílies lleidatanes.

Una curiositat del rànquing és la presència del nom Aran/Arán (amb 19 registres, 5,98‰) entre els noms masculins més freqüents, reflectint possiblement la influència cultural i geogràfica de la Val d'Aran en la regió. També resulta interessant l'aparició de Chloe/Chlóe, amb 15 registres (4,72‰), un nom d'origen estranger que ha anat guanyant popularitat en els darrers anys.

Comparativa amb les tendències a Catalunya

A nivell de tot Catalunya, el panorama presenta similituds amb la realitat lleidatana, però també algunes diferències significatives. Sofia, amb 432 nadons, i Martí, amb 352, van ser els noms més escollits al conjunt del territori català durant el 2024, segons va publicar l'Idescat el passat any. Aquesta situació representa un canvi respecte a les tendències dels anys anteriors, ja que ambdós noms ocupaven la primera posició de forma inèdita.

El 2024 va suposar un canvi important en les preferències de les famílies catalanes, especialment en el cas dels noms femenins. Sofia va desbancar les històriques Júlia i Martina, que durant més d'una dècada havien estat les opcions preferides. En concret, Martina havia liderat el rànquing fins que Júlia va prendre el relleu entre el 2017 i el 2022, per tornar a cedir la primera posició a Martina durant el 2023.

En el cas masculí, Biel (346 nadons) i Marc (344) van completar el podi català. Especialment rellevant va ser la recuperació de Marc, un nom que havia gaudit d'una hegemonia de més d'un quart de segle fins al 2022, quan va començar a perdre popularitat, arribant a caure fins a la setena posició el 2023, per tornar al podi el 2024.

Factors que influeixen en l'elecció dels noms

L'evolució en les preferències dels noms responen a diversos factors socioculturals. La tradició familiar continua tenint un pes important, especialment en zones com Lleida on els noms d'arrel catalana mantenen una forta presència. No obstant això, les tendències globals, la influència dels mitjans de comunicació i les xarxes socials també juguen un paper cada cop més rellevant en l'elecció dels noms.

Un altre factor a considerar és la brevetat dels noms més populars. Els pares i mares semblen decantar-se cada vegada més per noms curts i fàcils de pronunciar en diferents idiomes, una tendència que s'observa tant a Lleida com a la resta de Catalunya, amb noms com Jan, Pol, Nil o Ona ocupant posicions destacades en els rànquings.

Com han evolucionat els noms a Lleida en la darrera dècada?

Si analitzem l'evolució dels noms a Lleida durant els darrers deu anys, podem observar certs patrons interessants. Alguns noms, com Martí o Biel en el cas masculí, i Júlia en el femení, han mantingut una popularitat sostinguda, situant-se habitualment entre les primeres posicions del rànquing.

D'altra banda, noms com Arlet, que actualment ocupa la desena posició del rànquing femení, han experimentat un ascens notable en els darrers anys. Aquesta evolució reflecteix com les preferències en matèria de noms també estan subjectes a modes i tendències que varien amb el temps, tot i que en general, a Lleida es manté una certa fidelitat als noms tradicionals catalans.