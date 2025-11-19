EQUIPAMENTS
Canvi de rumb a l’històric hotel Condes de Urgel de Lleida, que canvia de propietari
L’adquireix una empresa de l’àmbit patrimonial vinculada al Grup Vall Companys. Buiden l’interior de portes i mobles
Una empresa de l’àmbit patrimonial vinculada al Grup Vall Companys ha adquirit l’edifici de l’antic hotel Condes de Urgel, segons ha pogut saber aquest diari. Les portes es van obrir ahir després del seu tancament definitiu el 2018, i dos operaris treien portes i mobles fragmentats de fusta de l’interior, que van anar dipositant en un contenidor de voluminosos. Els nous titulars encara no han definit cap projecte per a l’edifici.
Situat al peu de l’Ll-11, al final de l’avinguda de Barcelona, l’immoble es va subhastar l’abril passat a causa del deute de més de 4,7 milions d’euros –més 1,4 d’interessos i costes– que les antigues societats propietàries tenien amb el Banc de Crèdit Social Cooperatiu, del qual Cajamar és el principal accionista. L’edifici es va valorar en 10,038 milions, la subhasta va quedar deserta i l’immoble va passar a ser propietat del banc.
L’històric hotel, inaugurat el 1975, ocupa una parcel·la de 4.016 m2 en la qual n’hi ha 18.170 de construïts.
Va ser projectat per l’arquitecte Lluís Domènech i es va convertir en el primer hotel de quatre estrelles de la ciutat, amb 94 habitacions.
El seu objectiu inicial era ampliar l’establiment que havia estat estrenat el 1960 a pocs metres, a l’avinguda de les Garrigues, on ara s’ubica la discoteca Mima.