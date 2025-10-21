ASAJA demana als ramaders baixar el bestiar de muntanya
El sindicat agrari reclama agilitat en la vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa i pagaments ràpids per a les explotacions afectades
El president d'ASAJA Lleida, Pere Roqué, ha fet una crida a tots els ramaders que encara mantenen bestiar boví a les zones muntanyoses perquè accelerin el seu retorn a les explotacions. Aquesta petició respon a la necessitat de facilitar la campanya de vacunació contra la Dermatosi Nodular Contagiosa quan aquesta s'iniciï a les comarques del Pirineu, en el marc de les mesures preventives que s'estan implementant a principis d'aquest 2025.
Roqué ha manifestat que és prioritari que la vacunació sigui ràpida i altament efectiva, començant per les zones ja afectades i el perímetre de seguretat de 50 quilòmetres al voltant d'aquestes. El líder sindical ha insistit en la importància d'estendre posteriorment la immunització a totes les comarques pirinenques per garantir un control eficaç de la malaltia, que està generant preocupació en el sector ramader català.