El Govern espanyol cancel·la temporalment totes les exportacions d'animals vius per la dermatosi
El Govern ha adquirit més de 200.000 vacunes per frenar l'avanç d'aquesta malaltia que ha causat 17 brots a comarques gironines
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha anunciat aquest dimarts la suspensió provisional de les exportacions d'animals vius com a mesura preventiva davant l'avanç de la dermatosi nodular. Segons ha explicat Planas, aquesta decisió s'ha pres "per iniciativa pròpia" amb l'objectiu d'evitar la propagació del virus que ja ha provocat disset brots confirmats a l'Alt Empordà i al Gironès des del 3 d'octubre. El ministre ha destacat que França també ha adoptat mesures similars després de detectar un focus prop de la frontera catalana que podria estar relacionat amb els casos detectats a Catalunya.
Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Planas ha subratllat que la dermatosi afecta greument la producció animal, fet que obliga a sacrificar tot el bestiar de les granges afectades i a establir perímetres de protecció i vigilància. "Hem portat un total de 207.000 vacunes que ja s'estan aplicant", ha precisat el ministre, qui ha afegit que aquestes dosis s'estan injectant prioritàriament al bestiar més proper als focus detectats.
En resposta a les crítiques del sector ramader, que ha lamentat que no s'hagués vacunat preventivament, el ministre ha defensat que la vacunació requereix autorització de la Comissió Europea, ja que pot provocar falsos positius. "És una vacunació que necessita l'autorització de la Comissió Europea perquè provoca falsos positius, per això només es pot posar en el perímetre més proper als focus", ha explicat Planas.
Suport a les mesures de contenció
El ministre ha defensat l'actuació coordinada entre el Govern espanyol i la Generalitat davant aquesta emergència sanitària. "La Conselleria d'Agricultura ha actuat dins les competències que li corresponen a cada comunitat autònoma, de manera diligent, amb el suport del govern", ha subratllat Planas, que també ha manifestat el seu suport a altres mesures preventives que puguin adoptar-se, com l'anul·lació de fires ramaderes, tal com ha fet recentment el govern de Cantàbria.
La dermatosi nodular bovina és una malaltia vírica que afecta exclusivament el bestiar boví i búfals domèstics, i que es transmet principalment a través d'insectes. Des que es va confirmar el primer cas a principis d'octubre, les autoritats sanitàries han implementat un protocol d'actuació per contenir-ne l'expansió, que inclou la vacunació intensiva a les zones perimetrals dels focus detectats.