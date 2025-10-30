SANITAT
L’oposició critica la “desídia” del Govern en la gestió de la dermatosi
La gestió del Govern davant del brot de dermatosi nodular contagiosa en explotacions de Girona va protagonitzar un intens debat en la Comissió d’Agricultura del Parlament, en què la majoria de grups de l’oposició van acusar el departament que dirigeix Òscar Ordeig de “desídia” i “falta de previsió”.
El conseller, per la seua part, va defensar la seua actuació i va subratllar que “la prioritat ha estat evitar la propagació del virus i accelerar la vacunació”. Ordeig va dir que el 66% dels bovins dels tres radis d’afectació ja estan vacunats i va avançar que s’està treballant per accelerar les indemnitzacions.
Les explicacions no van convèncer la majoria dels grups. ERC va retreure al conseller l’“absència total d’autocrítica” i va qüestionar per què no es va demanar autorització per a una vacunació preventiva. Per la seua banda, Junts va acusar el Govern d’haver actuat “tard i malament” i va qualificar la gestió de “desídia”, per la qual cosa va tornar a demanar la dimissió del conseller.
Mentrestant, el ministeri d’Agricultura va explicar que el nou pla de vacunació presentat a Brussel·les, pendent d’aprovació, contempla immunitzar mig milió d’animals i amplia el radi a vint-i-dos comarques catalanes més i tres d’Aragó.