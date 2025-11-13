SANITAT
Comença la vacunació del bestiar contra la dermatosi a Aran
Divendres va començar a la Val d’Aran la campanya de vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa, malaltia que afecta el boví, amb un total de cinc explotacions vacunades. Al llarg dels propers dies es preveu que la vacunació arribi a tot el cens boví d’Aran, que és de prop d’un miler de caps de bestiar, segons va informar ahir el Conselh Generau d’Aran. El departament d’Agricultura ha establert una nova zona de restricció addicional per controlar la difusió d’aquesta malaltia vírica, que afecta exclusivament el bestiar boví.
L’ampliació d’aquesta zona, que inclou la Val d’Aran, té com a objectiu aturar l’expansió del virus i protegir al conjunt del sector ramader català, fins a cobrir un total de 23 comarques i un cens aproximat de 370.000 caps de bestiar. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va confirmar divendres que Catalunya ja disposa ja de les dosis necessàries per completar la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa a totes les comarques afectades i de risc.