CAMPANYA
L’ametlla, en els preus més alts des del 2019 i després de pujar fins a un 26% en un any
Les cotitzacions oscil·len entre els 4,70 euros el quilo en gra de la comuna i els 5,75 de la llargueta. Lleida gairebé triplica la producció del 2023 una vegada donada per superada la greu sequera
El preu de l’ametlla es troba en els nivells més alts des del 2019 i després d’haver repuntat fins a un 26% només l’últim any, en funció de les diferents varietats. Aquesta situació es produeix a causa d’un increment de la demanda mundial i en una campanya en la qual els agricultors de Lleida recuperen potencial productiu després dels anys de sequera que van enfonsar les collites.
En concret, la varietat que més ha pujat l’últim any és la marcona, que ha passat d’una cotització de 4,20 euros el quilo en gra l’any passat als 5,30 aquest any a la llotja de Reus. Per la seua part, la comuna ha passat dels 3,80 als 4,70, la qual cosa representa un repunt proper al 24%. La que ha registrat una menor revalorització és la llargueta, de gairebé un 13%, al passar de 5,50 a 5,75 euros el quilo en gra segons el mercat tarragoní.
Aquests augments s’expliquen en bona mesura per l’increment del consum internacional d’aquesta fruita seca, que destaca, per exemple, pel seu poder antioxidant i com a font natural de magnesi. En aquest sentit, diferents estudis avalen que es tracta d’un greix saludable que contribueix a cuidar la salut cardivascular.
En favor del sector productor de Lleida no només juga l’evolució dels preus, sinó també les dades de collita. Les últimes xifres oficials de la conselleria d’Agricultura situen la producció de la província en 26.335 tones d’ametlla en closca. Representa un increment del 47 per cent respecte al 2024, però pràcticament triplica la xifra del 2023, quan de les finques de la demarcació amb prou feines en van sortir 9.693 tones. Aquest increment es deu fonamentalment a donar per superada la gran crisi dels camps de Ponent a causa dels anys de gravíssima sequera. Els agricultors destinen 19.365 hectàrees al cultiu de l’ametlla i, en aquests moments, 15.633 es consideren productives. És a dir, que encara queda un bon nombre d’hectàrees d’arbres joves que han d’entrar en producció en les pròximes campanyes.
La pujada de l’ametlla està comportant l’encariment dels dolços nadalencs a les portes de la campanya. El preu s’ha incrementat de mitjana un 15,4 per cent a les grans cadenes de distribució durant l’últim any, amb pics de pujada de fins al 65,3 per cent.
Aquesta és una de les conclusions que s’extreuen de l’estudi realitzat per Facua-Consumidors en Acció en el qual ha analitzat l’evolució de 185 preus de bombons, torrons, mantecados i polvorons a la venda a Mercadona, Dia, Hipercor, Alcampo, Eroski i Carrefour.
D’altra banda, l’organització de consumidors també ha comparat l’evolució dels preus dels diferents dolços nadalencs en els dos últims anys. En aquest cas, l’encariment mitjà d’aquests productes ha estat del 22,6 per cent respecte al preu que tenien a finals de l’octubre de l’any 2023.