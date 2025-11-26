CERTÀMENS
Els expositors afirmen estar “a l’expectativa” amb el nou format
Hi participen perquè ja venien a Sant Miquel. Uns veuen una “oportunitat” i altres critiquen ser a l’exterior, amb el fred
Les empreses participants en Agrobiotech Innovation Forum estan “a l’expectativa” de comprovar com funciona el nou format del certamen, cent per cent destinat als professionals del sector, i no s’atreveixen a vaticinar si serà un èxit, com ho va ser la fira gastronòmica MOS que es va celebrar al setembre.
L’organització té bones sensacions precisament per aquesta raó, a l’eliminar el públic general que no té interès a efectuar contactes, transaccions i conèixer les innovacions tecnològiques. No obstant, expositors consultats per aquest diari es van mostrar molt més cauts.
“Hem apostat perquè funcioni, a veure com anirà. A la Fira de Sant Miquel hem vingut durant 7 anys i sempre ens ha anat molt bé. Malgrat que venir és car, ens funciona. Esperem que aquesta no sigui l’última”, va indicar un expositor procedent de Sant Fruitós de Bages.
Un altre expositor que porta participant en Sant Miquel durant 30 anys va coincidir en la necessitat d’“apostar” per Agrobiotech. “S’ha de jugar el partit, a veure què passa”, va assenyalar, i va afegir que confia a aconseguir bons resultats.
N’hi ha també més optimistes, que van remarcar la “molt bona oportunitat” que suposa poder exposar les seues novetats en el certamen davant de professionals. “Podem presentar les propostes que tenim a Lleida perquè el sector les conegui”, va indicar un expositor d’energia d’autoconsum.
En canvi, un de maquinària va apuntar que “ser a l’exterior no és el més adequat a una setmana de començar desembre” i va considerar que no s’ha publicitat suficient la nova fira. “Sempre he vingut a Sant Miquel, però a veure aquesta com va”, va concloure.