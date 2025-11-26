CERTÀMENS
Pimentel adverteix que la cistella de la compra pot arribar a 500 euros
Afirma en l’entrega de premis de la Càtedra Grup Vall Companys-UdL
L’exministre de Treball Manuel Pimentel va afirmar ahir que ens trobem en un canvi de cicle en el qual una combinació de desglobalització, aranzels i normatives en contra de la producció s’està traduint en una pujada de preus de la cistella de la compra. Va apuntar que mentre que al 2021 omplir-la en un supermercat podia costar 120 euros, aquest any ja en calen 220 i la xifra pot seguir escalant als 400 i fins i tot 500 euros si s’arriba al que va qualificar com a suïcidi alimentari. Es referia així a les traves que pateix el sector primari. Va fer aquestes afirmacions en el marc de l’entrega de premis de la Càtedra Grup Vall Companys-UdL d’Alimentació sostenible. Pimentel, que és editor i escriptor, va recordar que en les últimes dècades l’alimentació havia deixat de ser una preocupació per als ciutadans en un context de globalització i eliminació d’aranzels que garantien el subministrament, uns anys en els quals a Europa es va apostar per mesures restrictives amb la producció.
Avui, la situació és ben diferent. Els ciutadans tornen a interessar-se pel rebost i va posar com a exemple la preocupació general pel mercat dels ous en un moment d’escalada de preus pel desajustament entre l’oferta i la demanda.
El que va ser màxim responsable de la política laboral en un dels governs de José María Aznar, va apuntar els grans reptes de futur del sector, des de la necessitat d’alimentar una població mundial creixent amb menys sòl, amb l’aposta per la mecanització, a l’economia d’escala, passant per la integració vertical.
La força de l’agricultor i el ramader, va dir, emergeix a poc a poc i un camp que mecanitzi tot el que sigui mecanitzable serà més atractiu per a la incorporació de joves.
La jornada va servir per premiar els millors TFM, vinculats a la sostenibilitat i la innovació en l’àmbit alimentari de la Càtedra del Grup Vall Companys amb la UdL. El primer premi va ser per a María Mayol Marimón pel seu treball Investigació de noves fonts de proteïna alternativa per al desenvolupament de nous productes carnis híbrids. La segona posició va ser per a Laia Mafalda Puy Navarro i Marcos Jiménez Ríos va quedar tercer.