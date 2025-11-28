Detectats dos casos de pesta porcina africana en senglars a Cerdanyola del Vallès
Primera detecció d’aquesta malaltia a Espanya des del novembre del 1994
Totes les exportacions de porcí fora de la UE queden suspeses
Els serveis veterinaris oficials de la Generalitat de Catalunya han notificat al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació la detecció de dos senglars silvestres positius al virus de la pesta porcina africana (PPA), a a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), on van ser trobats morts el 26 de novembre.
En concret, aquests dos positius, confirmats pel Laboratori Central de Veterinària d’Algete (Madrid), suposen la primera detecció de la malaltia a Espanya des del novembre del 1994, segons informa el Ministeri d’Agricultura.
Agricultura ha explicat que es tracta d’una malaltia no zoonòsica, és a dir, les persones no són susceptibles a la infecció ni per contacte amb els animals ni per ingestió de productes derivats d’ells. Està considerada per la Unió Europea (UE) com a malaltia de categoria A, per la qual cosa els Estats membres han d’adoptar mesures precises per aconseguir el seu control i erradicació l’abans possible a les zones afectades.
El Departament que lidera Luis Planas ha sol·licitat el sector que extremi totes les mesures de bioseguretat i vigilància en les explotacions de bestiar porcí i senglars, i en el transport d’animals. A més, recorda l’obligació de comunicar els serveis oficials de les comunitats autònomes sobre qualsevol sospita que es detecti, tant en senglars silvestres com en explotacions de bestiar porcí a tot el territori nacional. Així, s’han iniciat ja les investigacions sobre el possible origen de la malaltia detectada en aquests animals salvatges.
La PPA es troba present a la Unió Europea, des de la seua entrada als països bàltics i Polònia provinent de Rússia el 2014. En l’actualitat afecta les poblacions de senglars silvestres i, en alguns casos, explotacions de porcs domèstics en un total de 13 països (Itàlia, Alemanya, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, República Txeca, Hongria, Grècia, Romania, Bulgària i Croàcia).
Des que la malaltia va entrar a la UE, Bèlgica, Suècia i la República Txeca van aconseguir la seua erradicació després d’aplicar estrictes mesures de control i vigilància en poblacions de senglars silvestres, després d’una incursió puntual per salt a llarga distància, com ha estat el cas detectat a Espanya.
Els serveis veterinaris oficials van tenir coneixement de la detecció de dos cadàvers de senglar silvestre i a una distància aproximada d’un quilòmetre entre ambdós, als voltants del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
S’ha activat el manual pràctic d’operacions de lluita contra la PPA, que suposa la delimitació de la zona infectada, recerca activa i eliminació sota control oficial de cadàvers de senglars silvestres, prohibició de caça a la zona per tal d’evitar el moviment de senglars cap a zona lliure, restricció d’activitats de caràcter no essencial, reforç de vigilància passiva i mesures de bioseguretat en explotacions porcines, visita oficial a les mateixes, entre altres.