La producció porcina a les seues 2.345 granges representa 1.400 milions d’euros a Lleida
Representa el 59% del cens català i és el segon més alt de l’Estat només darrere d’Osca. El Segrià i la Noguera són les primeres comarques i Alcarràs s’acosta a les cent explotacions
El sector porcí és un dels pilars de l’economia lleidatana, i és la segona potència de l’Estat en producció, amb un cens de 4.759.873 animals, representa el 58,9% dels poc més de vuit milions criats a Catalunya, segons les dades de la conselleria d’Agricultura. Només Osca supera el potencial lleidatà, amb 5.183.335 animals mentre que el conjunt d’Aragó arriba als 9.738.717, d’acord amb les dades que recull el ministeri d’Agricultura. Per tipus d’animals, Lleida compta amb poc més de dos milions de porcs d’engreix, de més de 50 quilos, la qual cosa suposa el 63,6% de Catalunya, mentre en el capítol de reproductores el percentatge és d’un 50,6%, amb 317.227 verres.
En total, Catalunya compta amb 5.267 granges i més de la meitat, en concret 2.759, se situen a les comarques lleidatanes. El Segrià, amb 761, i la Noguera, amb 682 són les líders, mentre que al costat oposat es col·loca la Val d’Aran, territori sense cap explotació porcina, l’Alta ribagorça i el Pallars Sobirà, amb una cada una, i la Cerdanya tot just en té tres. Superen les dos-centes granges les comarques de l’Urgell (298), el Pla d’Urgell (281) i la Segarra (236). Més de cent tenen tant el Solsonès (191) com les Garrigues (188). Completen el mapa les 92 granges del Pallars Jussà i les 25 de l’Alt Urgell. El sistema dominant a Catalunya és el de la integració. De fet, només el 19% de les granges catalanes no estan integrades, segons la conselleria. En el cas de les explotacions d’engreixament, aquesta taxa cau al 9%, mentre que a les granges de reproductores, les lliures assoleixen el 40% del total.
El porcí és un sector font d’ocupació. A l’Estat es calcula que genera 427.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts. La cadena comença al camp amb els cerealistes que assorteixen les fàbriques d’elaboració de pinsos i al voltant de les granges cal tenir en compte tots els serveis, des de veterinaris a empleats de manteniment dels equipaments, passant pel transport o totes les accions relacionades amb la gestió de cadàvers o de residus. Una vegada sortits els animals de les granges, l’ocupació se centra en els escorxadors i les indústries càrnies, que multipliquen el valor afegit i amb l’exportació com un dels seus punts forts.
Les exportacions de carn de porcí representen el 19,3% del total exportat d’aliments i begudes per Catalunya l’any passat. Van representar 3.036,28 milions, a més de més de sis milions en animals vius, segons el balanç elaborat per Prodeca.
El sector confia a poder posar fre al virus
Les organitzacions agràries han fet una crida a la calma després de saber-se els dos positius de pesta porcina africana en dos senglars morts a Cerdanyola del Vallès. El responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, considera que el fet que hagin aparegut en una zona de baixa densitat de granges i de senglars i molt delimitada per infraestructures pot facilitar la lluita i la contenció de la PPA si s’actua de forma contundent i amb transparència.
Des de JARC, Jordi Siscart va dir que el radi d’afectació delimitat pel departament d’Agricultura suposarà la immobilització d’animals als quals previsiblement caldrà treure sang per descartar que tenen la malaltia. És el protocol, va recordar, que es va seguir en anteriors crisis en el sector.
El responsable del sector porcí d’Asaja, Joan Graells, va confiar en l’eficàcia de les mesures previstes a la zona per evitar la propagació de virus per part de senglars i en la regionalització de les exportacions. A més, va remarcar l’esforç del sector en matèria de bioseguretat a les granges en els últims quinze anys, que suposa una gran diferència respecte a altres crisis sanitàries.