CRISI
El sector porcí, en escac a l’aparèixer dos senglars amb pesta a Barcelona
Una malaltia que no afecta les persones però que és devastadora per a l’economia
Dos senglars morts a Cerdanyola del Vallès han posat en perill el sector porcí de tot l’Estat al confirmar-se que estaven infectats de pesta porcina africana. De moment, queden en dubte les exportacions. A la UE es pot vendre, tret de la zona afectada, mentre que a tercers països dependrà si accepten o no la regionalització.
El sector porcí feia anys que estava preparat davant la possibilitat que la pesta porcina africana pogués arribar a Catalunya o a qualsevol punt d’Espanya d’acord amb l’expansió de la malaltia per Europa, amb problemes especialment greus en països de l’Est. Precisament, dijous, en el marc dels congressos a Lleida de les associacions de transportistes d’animals ANTA i de comerciants de porcí Ancoporc es va posar de manifest que els focus existents al sud d’Alemanya al costat de frontera gal·la i el nord d’Itàlia preocupaven especialment. Finalment ha arribat de la mà de dos senglars i s’especula amb la teoria del sandvitx, que hagi arribat de la mà d’alguna resta càrnia procedent d’algun país amb casos de PPA llençat a les escombraries i consumit pels animals infectats, segons les hipòtesis amb què treballa el ministeri d’Agricultura. Hauria pogut arribar per un transportista o per algun estudiant de la Universitat Autònoma, propera al lloc i que reuneix alumnes de diversos orígens, perquè el cert és que la veïna França no ha declarat cap focus.
En el radi de vint quilòmetres hi ha un total de 39 explotacions, on no hi ha ni un cas sospitós de la malaltia. Ordeig ha enviat una nota al conjunt de les granges i del sector del porcí per “extremar” les mesures de bioseguretat i implementar mesures extra de control. Admet que les mesures tindran un impacte “gran” des d’un punt econòmic si es tanquen les exportacions extracomunitàries de tot l’Estat. Els controls sobre les explotacions de la zona seran estrictes durant dotze mesos, apunta el ministeri.
Les vendes a la resta de països de la Unió Europea es mantenen sense restriccions tret del radi de 20 quilòmetres. Pel que fa a la resta de països, de moment es troben congelades a l’espera de la posada en marxa dels diferents acords. Per exemple, el Japó no accepta producte d’Estats amb casos de PPA, però altres com el Regne Unit o Corea assumeixen l’anomenada regionalització, restringint el veto a zones concretes que depenen de cada reglament. Amb la Xina, la regionalització es fa per províncies, és a dir, queda vetada la producció porcina i de derivats de la província, mentre que les altres grans potències porcines catalanes com són Lleida i Girona no tindran restriccions. La Xina prohibirà previsiblement l’entrada de carn i productes carnis, proteïna hidrolitzada i petfood d’origen porcí procedents de la província de Barcelona, malgrat que sí que vetarà l’entrada de tripes de porcí des de tot Espanya. El ministeri estima que unes 14 indústries càrnies de la província de Barcelona es poden veure afectades pel bloqueig xinès. Quant als contenidors que poden ser en trànsit a diferents països, en principi no haurien de tenir problemes de recepció a l’haver estat autoritzats abans de la detecció de la PPA.
Les exportacions són claus en el porcí perquè la producció supera de llarg el consum interior. Un fre en les vendes fa témer la repercussió en els preus en un mercat que ja estava pressionant els resultats de les granges.
Mesures estrictes i ràpides per evitar la propagació de la temuda PPA
El de Barcelona és el primer cas de PPA detectat a Espanya des del 1994 que tan mals records té per a Lleida, amb milers i milers de porcs sacrificats i moltes granges posades contra les cordes per la crisi sanitària. Avui la situació és molt diferent. En matèria econòmica, la producció és molt més gran i la dependència de l’exportació és clara. En infraestructures, el sector ha fet els deures i les granges estan totes tancades i amb les mesures de bioseguretat complertes a l’extrem. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, destaca que les explotacions catalanes són “de les més segures i modernes”. Els dos animals salvatges van aparèixer morts el dia 25 a tot just un quilòmetre l’un de l’altre i havien mort de forma recent. Les Administracions van actuar ràpid, amb una primera confirmació per part del laboratori de referència català i dijous a les 22 hores es comptava amb la ratificació per part del d’Algete, de referència a l’Estat. La zona afectada es troba tancada en bona mesura per infraestructures com la AP7 i altres carreteres, la qual cosa fa confiar els experts que els senglars que viuen la zona es mantinguin allà i s’eviti així que es pogués expandir el virus. Hi haurà vigilància les 24 hores del dia per intentar la contenció i la captura amb gàbies en cas que intentessin sortir. De moment, s’ha implantat, com marca la normativa, un anell de 20 quilòmetres al voltant on s’apliquen estrictes mesures a les 39 granges de porcí d’aquests municipis i no podran treure animals per a engreix o reproducció i les mesures es poden mantenir dotze mesos.