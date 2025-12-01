Més de 100 tractors tallen Príncep de Viana i Rambla Ferran a Lleida per les zepes
Protesta d'agricultors per exigir canvis en la formulació i gestió de les zones d’especial protecció per a les aus
Més de 100 tractors participen aquest dilluns al matí en una tractora a Lleida exigir canvis en la formulació i gestió de les zones d’especial protecció per a les aus (zepa). La mobilització ha començat a les 10 del matí als Camps Elisis i transcorre per l'avinguda Príncep de Viana fins a l'estació i per la Rambla Ferran, on quedaran concentrats.
La protesta està convocada per Asaja, el Gremi de la Pagesia, Manifest del Gran Urgell, Regants del Segarra-Garrigues i Pagesos o Conills i coincideix amb una reunió a tres bandes –conselleria d’Agricultura, de Territori i sector– per analitzar la situació i les reclamacions dels pagesos.
Seguirem informant