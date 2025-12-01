Un entrepà d’embotit contaminat, principal hipòtesi de l’origen del contagi de pesta porcina
Catalunya confirma que hi ha vuit casos sospitosos i que "segurament" sortiran més positius
El Govern es planteja "reforçar" la presència policial als accessos als boscos
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que hi ha dos positius i vuit casos sospitosos de pesta porcina africana i que "segurament" sortiran més positius. Ho ha dit en una entrevista a 'Catalunya Ràdio', on ha detallat que tots els sospitosos estan en el mateix focus, el que fa que no s'hagi de modificar el radi de restriccions. Ordeig ha assegurat que aquest dilluns abordaran si cal "reforçar" la presència policial als accessos als boscos, però ha demanat col·laboració a la ciutadania. També ha avançat que la principal teoria de l'inici del contagi és que un senglar es va menjar un entrepà d’embotit contaminat i ha destacat que la malaltia no ha arribat a les granges.
Ordeig ha detallat que durant diumenge es van desplegar 300 efectius per evitar que els ciutadans entressin en els espais naturals on l’accés estava prohibit i ha recordat que aquest dilluns s’incorporen els agents de l'UME per augmentar la vigilància. “No estem aquí per posar multes, si no estem aquí per senyalitzar, per informar i per dir que estem en alerta sanitària”, ha recordat. El telèfon d’emergències 112 va rebre ahir 125 trucades relacionades amb la qüestió.
“S'han de matar senglars per reduir la població i evitar els efectes adversos que provoquen”, ha defensat el conseller, que ha assegurat que Catalunya està preparada per afrontar aquesta crisi. A parer seu, el problema no és la quantitat de porcs que hi ha, sinó que les mesures de bioseguretat de les granges funcionin.