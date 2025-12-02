RAMADERIA
Caiguda històrica dels preus del porc a Mercolleida a causa del focus de pesta porcina
Baixa la cotització de l’animal d’engreix 10 cèntims, el descens més gran des de l’arribada de l’euro. Planas confirma que la Xina aplicarà els acords de regionalització per salvar les exportacions
La juntes del porcí de Mercolleida van decidir ahir en una reunió extraordinària revisar a la baixa les cotitzacions de les majories de carns de porc fixades per a la setmana en curs dijous passat arran de la crisi desfermada per la detecció d’un focus de pesta porcina africana (PPA) a l’entorn de Collserola, a Barcelona. El resultat s’ha saldat amb un descens de 10 cèntims el quilo viu per al porc d’engreix, quedant-se en 1,20 davant dels 1,30 euros fixats el dia 27, quan el descens ja va ser d’1,4 cèntims. Això representa el descens més acusat registrat aquest segle, des de l’arribada de l’euro (2002). I és que, segons va explicar el director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, des de l’arribada de la moneda única els preus “sempre havien oscil·lat 6 cèntims amunt o avall”. La verra també ha baixat 10 cèntims, situant-se en 0,48 davant dels 0,58 de la setmana passada, i el garrí de 20 quilos descendeix 5 euros, establint-se en 31 davant dels 36 anteriors.
Bergés va assenyalar que la junta ha apostat per aquesta important baixada dels preus per evitar les tensions als escorxadors i la indústria càrnia en general, que hauran d’intentar vendre la producció que tenen al mercat estatal o comunitari a causa del fre en les exportacions a tercers països. Ara caldrà esperar als diferents acords als quals el ministeri d’Agricultura pugui arribar amb els països per veure com evolucionen els preus del porcí, que ja acumulava des de l’estiu un retrocés de 50 cèntims per quilo viu.
La Xina
De moment, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va confirmar ahir després d’una reunió amb el sector que la Xina ha confirmat a les autoritats espanyoles que accepta la regionalització de la situació de la PPA, prohibint només l’entrada de productes que provinguin de la província de Barcelona.
De fet, l’Administració General de Duanes Xinesa ja va suspendre ahir les importacions de carn de porc de dotze empreses d’aquesta demarcació. El sector confia que les mesures de bioseguretat ajudin que el focus es quedi en l’àmbit silvestre i demanen negociar escurçar les restriccions d’exportació.
Per la seua part, el president va reaccionar amb una sol·licitud de compareixença al Parlament sobre la gestió de la pesta porcina quan torni de Mèxic.
En aquest sentit, va afirmar que hi ha hagut “sort” que el focus s’hagi situat en una zona on no hi ha una “gran concentració” de granges. “Per això la importància que no es mogui d’on és.” “Érem coneixedors que podia passar, que arribés, i no s’hi podia fer res. Tot el que s’ha pogut, s’ha fet”, va ressaltar, per afegir que en la seua arribada hi deu haver influït el factor humà.
Experts de la UE i l’UME, desplegats a Collserola
Experts veterinaris de la Comissió Europea (CE) arriben avui a Catalunya per assessorar sobre el control del focus de pesta porcina africana detectat en senglars a la serra de Collserola i l’origen del qual podria trobar-se en un embotit contaminat d’un entrepà. Aquesta és una de les hipòtesis que va posar ahir sobre la taula el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, si bé va deixar clar que no hi ha res confirmat i que el seu origen s’està analitzant. De moment, només hi ha dos casos confirmats, els de divendres passat, encara que n’hi ha vuit que són sospitosos però que el laboratori de referència del ministeri d’Agricultura no ha ratificat encara. Per controlar la zona de vigilància i provar d’evitar que la malaltia s’expandeixi més enllà ahir van arribar a la zona 117 efectius i 25 vehicles de la Unitat Militar d’Emergències (UME) procedents de les unitats del Grup d’Intervenció d’Emergències Tecnològiques i Mediambientals (GIETMA), de Torrejón de Ardoz, i del IV Batalló, amb base a Saragossa. Aquests efectius van començar ahir a treballar en una àrea de 6 quilòmetres al voltant del focus, juntament amb 250 mossos d’esquadra, agents rurals, guàrdies urbans de Barcelona i policies locals que ja ha mobilitzat la Generalitat. La Generalitat va tornar a demanar “col·laboració” als ciutadans perquè respectin les restriccions imposades a les zones de vigilància.
Crítiques dels partits a Illa per viatjar a Mèxic enmig de la crisi
La majoria dels partits del Parlament, com Junts o ERC, van criticar ahir que el president de la Generalitat, Salvador Illa, no sigui a Catalunya, ja que es troba de viatge institucional a Mèxic des de dissabte passat, enmig de la crisi desencadenada en el sector porcí a causa del focus de pesta porcina. “No pot ser que d’una banda es parli de crisi sanitària i s’activi l’UME i que d’altra banda estiguem a la Fira del Llibre de Mèxic”, va afirmar la diputada de Junts per Lleida Jeannine Abella.
El sector tenia present que el virus “podia arribar”
El secretari general de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) a Espanya, Ignasi Pons, va avisar ahir que si els casos de pesta porcina africana es detecten més enllà dels 20 km de ràdio actual pot créixer la “magnitud del problema”.