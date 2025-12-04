El govern espanyol confirma quatre casos nous de pesta porcina africana: ja en són tretze en total
Els Agents Rurals confirmen que el brot detectat a Cerdanyola del Vallès segueix "encapsulat" dins del radi original de sis quilòmetres
El Ministeri d'Agricultura ha confirmat aquest dijous la detecció de quatre nous casos positius de pesta porcina africana (PPA) en porcs senglars morts a la zona de Collserola. Segons el comunicat oficial del govern espanyol, el Laboratori Central de Veterinària d'Algete, a Madrid, ha certificat aquests positius que s'afegeixen als nou ja detectats anteriorment en aquest mateix focus. Amb aquestes noves troballes, el nombre total de senglars infectats arriba a tretze. Les autoritats espanyoles han notificat puntualment tots els casos a la Comissió Europea, mentre els Agents Rurals insisteixen que el brot continua controlat dins del perímetre inicial.
En una compareixença de premsa a tres quarts de vuit del vespre, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha mostrat "satisfet" perquè els nous positius s'han trobat "al mateix radi de sis quilòmetres" dels altres. "Per tant, calma, estem fent bé les coses", ha afirmat, tot reiterant que els animals infectats s'estan trobant "en un radi contingut".
A banda de fer una nova "crida a la responsabilitat" de la ciutadania perquè respecti les restriccions i les prohibicions a la zona de Collserola, "especialment en un cap de setmana llarg com el que ve", Ordeig també ha destacat la coordinació "absoluta" entre administracions per afrontar la crisi, així com les reunions que manté amb el sector per trobar fórmules que permetin "minimitzar al màxim la destrucció d'ocupació".
El conseller ho ha dit l'endemà que hagi transcendit que el Grup Jorge ha prescindit de 300 persones contractades a través d'una Empresa de Treball Temporal arran del brot de la PPA.
Ordeig també ha celebrat la decisió de la Unió Europea de "ratificar" el radi de contenció del brot de 20 quilòmetres, i ha subratllat que països com Corea del Sud o el Regne Unit s'hi acolliran per a les seves importacions de carn de porc espanyoles. També ha subratllat que malgrat que l'administració europea ha ampliat a 91 els municipis inclosos al radi, "en cap cas se suma cap nova granja".
Pel que fa a les captures de porcs senglars, Ordeig ha explicat que, de moment, entre el radi dels 6 i els 20 quilòmetres se n'estan fent de "molt selectives" a través de punts de guaita, trampes i "abatent senglars en condicions molt concretes amb silenciadors".
A banda d'això, també s'està "estudiant una bateria de mesures fora del radi de 20 quilòmetres" per veure com es van fent captures i reduint la densitat de senglars, "per evitar l'anada i vinguda dels animals".
Els nous casos, pròxims als primers
Sobre el punt on es van trobar els quatre senglars infectats que s'afegeixen als nou que hi havia fins ara, Ordeig ha explicat que es van trobar "just al principi de les cerques", però que feia molts dies que eren morts i això va dificultar la tasca de comprovar si estaven infectats. Un cop es van poder obtenir les mostres es van enviar al laboratori d'Algete que ara ha confirmat els positius. Per tant, per al conseller és "un bon indici" perquè "eren dins del radi, eren morts i eren de la primera tongada".
De la seva banda, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha explicat que els quatre nous casos s'han localitzat "als voltants dels casos notificats amb anterioritat" a Cerdanyola del Vallès.
En paral·lel, el Ministeri ha indicat que els serveis veterinaris oficials de Catalunya mantenen les visites i les preses de mostres a les 39 granges de la zona afectada, "que continuen lliures de la malaltia". A més, subratlla que s'han detectat 37 senglars morts més a la zona i els voltants "que han donat resultat negatiu".