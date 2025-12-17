Illa assegura que “a data d’avui” no es pot concloure que l’origen de la pesta porcina sigui un laboratori de Catalunya
El president xifra en 2.500 els porcs senglars que s’han caçat durant l’última setmana
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que “a data d’avui” no es pot concloure que l’origen del brot de pesta porcina africana (PPA) sigui alguna instal·lació o centre català que treballa amb aquest virus. En una compareixença al Parlament aquest dimecres, ha dit que les informacions que tenen apunten que les instal·lacions, els procediments i els coneixements dels professionals de l’IRTA CReSA són “adequats”. També ha explicat que hi ha cinc línies de treball per esclarir l’origen de la malaltia, que fins al moment ha registrat 26 animals morts. D’altra banda, ha dit que els esforços del Govern se centren a contenir el brot i capturar animals, i ha xifrat en 2.500 els senglars que es van caçar la setmana passada.
Així, Illa ha explicat dues de les cinc línies de treball que estan obertes per descobrir l’origen del brot estan a càrrec del Govern: l’auditoria de les instal·lacions del Centre d’Investigació en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i l’enviament de la seqüenciació del virus per comprovar si el trobat en els porcs senglars morts és el mateix que el que utilitzava el laboratori.
Les altres investigacions les han obert el Ministeri d’Agricultura, les autoritats europees i els cossos de seguretat de l’Estat. Segons Illa, la informació que, ara per ara, els han fet arribar totes aquestes autoritats permeten concloure que el virus no surt d’un laboratori. Així, ha mostrat prudència i ha dit que quan tinguin informació nova la traslladaran a la informació pública.
Reduir la població de senglars
Illa ha defensat que la Generalitat està seguint quatre criteris per aplicar les mesures per contenir el brot: l'opinió dels experts, la transparència, la col·laboració i el suport al sector. Escoltant totes aquestes opinions, l’objectiu és reduir a la meitat la població de senglars de Catalunya, que oscil·la entre els 125.000 i els 180.000.
Així, ha detallat que Catalunya té una població mitjana de 6,3 animals per quilòmetre quadrat. Es tracta d’una xifra que ha disminuït des del màxim de 8 porcs per quilòmetre quadrat que es va registrar el 2018 i que es vol continuar baixant fins als 4, que és la mitjana d’Europa.
Dades de captures
Com a novetat, el Govern publicarà cada dimarts les dades setmanals de captures de senglars. Així, ahir van rebre les primeres xifres corresponents a la setmana anterior: Va haver-hi 1.486 animals recollits a centres de recepció de carn de caça.
Les estimacions que fan els professionals és que els animals rebuts a aquests centres acostumen a ser un 60% de les captures. Això significa que, sumant un 40% d'animals per autoconsum, la setmana passada es van capturar uns 2.475 senglars.
Mercats internacionals
Pel que fa als mercats internacionals, Japó, Filipines, Malàisia, Taiwan, Mèxic, Tailàndia i Sud-àfrica encara continuen tancats. “Amb aquests països s'està treballant i s'està negociant perquè puguin acceptar la regionalització de forma progressiva”, ha defensat.
Així, el 75% dels mercats extracomunitaris estan oberts i accepten la regionalització. D’aquesta manera, Illa ha volgut reconèixer la “solvència” i el “rigor” que tenen les autoritats veterinàries i el sector a Catalunya i a Espanya.