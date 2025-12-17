PORCÍ
La Xina rebaixa al 9,8% els aranzels al porc de Catalunya i al 4,98% a Pini
També redueix del 62% al 19,8% el gravamen màxim a la UE, amb Dinamarca o Alemanya com els més afectats. Ordeig diu que és una notícia “molt positiva”
El ministeri de Comerç de la Xina ha decidit imposar a partir d’avui dimecres aranzels d’entre el 4,9% i el 19,8% al tancament de la investigació per competència deslleial que va iniciar fa un any sobre les importacions procedents de la Unió Europea de carn de porc i subproductes porcins refrigerats o congelats, així com en greixos i vísceres.
La Xina aplicarà aranzels de fins a un 9,8% a les importacions de porc provinent del sector carni català, on es troben empreses com Carns Juià, Costa Food, Noel o Friselva. Els aranzels s’aplicaran durant cinc anys i substitueixen els gravàmens temporals de fins al 20% que Pequín havia imposat el setembre passat. La mesura és el resultat de les tensions comercials amb Brussel·les pels aranzels als vehicles elèctrics xinesos.
Les taxes se situaran entre el 4,9% –aplicat a Litera Meat de Binèfar, una de les empreses utilitzades com a mostra en la investigació i on envien animals ramaders de Lleida– i el 19,8% per a les companyies que no han col·laborat amb el procés, algunes de les quals ubicades en països com Dinamarca o Alemanya.
Tanmateix, anteriorment, els aranzels màxims en algunes importacions de la UE arribaven fins al 62%. En el cas de les empreses que sí que han cooperat, entre aquestes n’hi ha diverses de catalanes i la resta d’espanyoles, el gravamen se situarà en el 9,8%. Un portaveu del ministeri de Comerç xinès va justificar la decisió assegurant que el sector porcí del gegant asiàtic “afronta dificultats” i que existeix “una forta demanda de protecció”. La mesura anunciada per la Xina podria tenir un impacte significatiu a Catalunya, ja que el gegant asiàtic és un dels principals mercats d’exportació de carn porcina. Segons dades de Prodeca de l’any 2024, Catalunya va exportar carn de porc a la Xina per un volum superior a 140.000 tones, xifra que representa un 43% del total de les exportacions agroalimentàries catalanes al país asiàtic. La província de Lleida va exportar l’any passat 2.318 tones per valor de 5,947 milions, segons dades de la Cambra de Comerç de Lleida.
Un anunci “molt positiu”
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va qualificar l’anunci xinès com a “molt positiu”. “Demostra que aquí les coses es fan bé, fins i tot es fan millor que en altres llocs, per la qual cosa ens permet tenir avantatges comparatius”, va defensar.
“Les administracions central i autonòmica recorden mantenir un alt nivell d’alerta, amb elevades mesures de bioseguretat tant en les explotacions com en les poblacions de senglars silvestres”, va ressaltar el ministeri.
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va defensar que trobar més senglars positius en pesta porcina africana (PPA) és “normal”. “La notícia seria que no n’haguessin sortit més”, va dir.
Així mateix, el conseller va descartar aplicar més restriccions al medi natural i va explicar que l’important és que aquests positius són dins del primer focus. També va explicar que preveu rebre l’auditoria de l’IRTA-CReSA a tot tardar avui dimecres.
A més, va recordar que el Govern ha aprovat 30 noves places per tècnics i especialistes en control cinegètic.
En concret, seran set tècnics de gestió A2 i 23 tècnics especialistes en medi natural, gestió cinegètica, suport a la caça o seguiment de la fauna. Les places estaran operatives a començaments del pròxim mes de gener.
Per la seua part, els Agents Rurals han estat reforçant la senyalització dels accessos a la zona restringida per la PPA per evitar que un possible augment d’afluència de visitants al medi natural durant el cap de setmana llarg de la Puríssima augmentés el risc de mobilitat del virus.
D
El ministeri d’Agricultura va confirmar ahir deu casos de senglars morts per pesta porcina africana (PPA) dins del radi del primer focus detectat a la zona de Cerdanyola del Vallès. Amb aquests positius es confirma la presència de la malaltia en 26 animals silvestres des de l’inici del brot.
Segons va detallar en un comunicat, es van analitzar més de 200 cadàvers d’animals trobats al medi natural o en carreteres i vies ferroviàries de la zona infectada que van resultar negatius.