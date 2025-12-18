Agricultors bloquegen Brussel·les contra l’acord UE-Mercosur i possibles retallades d’ajuts
En la protesta participen productors lleidatans
Centenars de tractors i milers d’agricultors arribats de tot Europa, entre ells lleidatans, bloquegen el centre de Brussel·les des de primera hora d’aquest dijous per demanar que no es retallin els ajuts de la PAC i per protestar contra l’acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai), que la Comissió Europea vol firmar dissabte vinent.
Els manifestants van començar a arribar a la capital belga dimecres a la nit, i des de primera hora de dijous han bloquejat algunes de les entrades per carretera a la capital i han provocat una congestió de trànsit en bona part de la ciutat. La protesta, en què s’espera que participin uns 8.000 agricultors amb 500 dels seus tractors, té lloc el mateix dia en què els caps d’Estat i de govern dels països de la UE es reuneixen a Brussel·les en una cimera europea. Hi ha convocada una manifestació que oficialment començarà les 12.00 i que travessarà la ciutat fins almenys les 15.30 hores.
Mercosur no figura a l’agenda de la reunió, però fonts europees van indicar que els mandataris podrien abordar l’acord d’associació amb el Brasil, l’Argentina, l’Uruguai i el Paraguai, que en principi es firmarà dissabte a Iguazú (Brasil). Però per a això és necessari el suport per majoria qualificada en el Consell de la UE, i tant França com –en menor mesura– Itàlia mantenen les seues reticències. Les negociacions continuen contrarellotge a Brussel·les sobre aquest assumpte.
En la vigília, la Unió Europea va acordar el disseny final de les clàusules de salvaguarda per a l’acord comercial amb Mercosur per protegir als agricultors del potencial impacte negatiu de l’increment d’importacions llatinoamericanes i per intentar sortejar els dubtes de països reticents al pacte, com França o Itàlia.
Aquestes permeten a la Comissió Europea investigar i actuar si les importacions de productes agrícoles sensibles augmenten de forma significativa o entren a preus clarament inferiors als europeus, i inclouen la possible suspensió temporal dels avantatges comercials si es detecta un perjudici, entre les altres.
Els països de la Unió Europea han de donar llum verda al pacte en el seu conjunt perquè la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, pugui viatjar dissabte al Brasil per firmar definitivament el pacte amb els líders del Mercosur després de vint-i-cinc anys de negociacions. El president del Brasil, Luiz Inácio Lula dona Silva, va assegurar aquest dimecres que si la Unió Europea decideix donar-li més llargues al pacte comercial amb el Mercosur i no es firma dissabte vinent, "no hi haurà més acord", almenys mentre ell estigui governant al Brasil.